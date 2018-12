Indonesia cấm chiếu video của Black Pink vì hở hang

MV của nhóm nữ Hàn Quốc vào bảng xếp hạng Billboard

Đoạn video Black Pink quảng cáo cho một công ty bán hàng trực tuyến đang gây xôn xao ở Indonesia. Bốn cô gái mặc váy ngắn, nhảy múa trên nền ca khúc gây sốt của nhóm - Ddu-Du Ddu-Du.

Black Pink mặc váy ngắn quay quảng cáo.

Theo The Straits Times, hơn 100 nghìn người ký tên đòi Ủy ban Phát thanh, truyền hình Indonesia cấm chiếu video này vì vi phạm thuần phong mỹ tục. Cơ quan này đã gửi công văn yêu cầu 11 đài truyền hình trong nước ngừng phát đoạn quảng cáo vì "nội dung khiếm nhã". Ủy ban còn nhắc nhở các thương hiệu tôn trọng văn hóa Indonesia khi kinh doanh ở quốc gia này.

Công ty bán hàng trực tuyến cho rằng Ủy ban Phát thanh, truyền hình đã có "ý kiến đóng góp quý báu" nhưng khẳng định trước khi công bố, đoạn phim đã được một cơ quan khác của chính phủ Indonesia phê duyệt.

Phần biểu diễn Ddu Du Ddu Du của Black Pink Black Pink biểu diễn "Ddu-Du Ddu-Du".

Các fan của Black Pink tại Indonesia bày tỏ bất mãn với lệnh cấm. "Thật quá đáng. Đến trung tâm thương mại bất kỳ của Indonesia đều có thể thấy các cô gái ăn mặc như thế", một khán giả bày tỏ.

Black Pink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, mini album Square Up... Trong đó Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Như Anh