'Huyền thoại Kung Fu' biến tứ đại cao thủ Trung Quốc thành vai hài

Huyền thoại Kung Fu (Kung Fu League) do Lưu Trấn Vỹ đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Hoa ngữ tên tuổi. Triệu Văn Trác thủ vai Hoàng Phi Hồng, An Chí Kiệt vai Hoắc Nguyên Giáp, Trần Quốc Khôn vai Trần Chân, Đỗ Vũ Hàng vai Diệp Vấn. Bốn nhân vật này mang tính biểu tượng trong dòng phim võ hiệp Trung Quốc, hàng chục lần xuất hiện trên màn ảnh và do nhiều diễn viên thể hiện.

Kung Fu League (Huyền thoại Kung Fu) Trailer phim.

Tác phẩm là phim võ thuật mang phong cách parody (hài giễu nhại) với nhiều chi tiết phóng tác. Bộ phim mở đầu bằng ý tưởng thú vị khi họa sĩ Phí Anh Hùng (Thư Á Tín đóng) đưa bốn cao thủ tới năm 2018 để giúp anh chiến thắng trong cuộc thi võ thuật thế giới. Khác với hình tượng anh hùng, bất khuất quen thuộc, chân dung các tôn sư được thay đổi nhiều trong phim mới theo kiểu trào phúng. Hoàng Phi Hồng có cốt cách đạo mạo nhưng gây cười do quá thật thà, ngốc nghếch. Trần Chân nói liến thoắng, thích khoe cơ bắp. Diễn viên Trần Quốc Khôn biến nhân vật này thành phiên bản trào phúng của vai Trần Chân do Lý Tiểu Long đóng trong Tinh võ môn (1972).

Trần Quốc Khôn sinh năm 1975, gây chú ý nhờ khuôn mặt giống Lý Tiểu Long. Anh cũng học Tiệt Quyền Đạo - môn võ của ngôi sao quá cố sáng tạo.

Hoắc Nguyên Giáp chính nghĩa nhưng giỏi tán tỉnh, lắm chiêu trò. Còn Diệp Vấn bị sửa đổi nhiều, trở thành kẻ nhát gan và lươn lẹo, khác hẳn nhân vật do Chân Tử Đan thể hiện trong series Diệp Vấn. Với chất liệu du hành thời gian, bộ phim mang tới hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi bốn nhân vật lạc giữa phim trường Hoành Điếm, bị các đạo diễn đeo bám mời đóng phim, cưỡi ngựa trên quốc lộ hay dắt ngựa lên tàu điện ngầm. Bên cạnh đó, mối quan hệ tình địch giữa Hoàng Phi Hồng và Hoắc Nguyên Giáp cũng khá vui nhộn.

Triệu Văn Trác là diễn viên gây ấn tượng nhất phim. Ánh từng hóa thân Hoàng Phi Hồng trong phần bốn, năm của loạt phim cùng tên (1993, 1994), sau đó tiếp tục đóng chính trong series "Hoàng Phi Hồng" (1996).

Tuy nhiên, Huyền thoại Kung Fu mắc điểm trừ ở dàn dựng võ thuật và kịch bản. Tác phẩm tràn ngập các cảnh đấu võ nhưng lạm dụng kỹ xảo, đặc biệt là kỹ thuật slow-motion (làm chậm hình). Ngoài Triệu Văn Trác, ba diễn viên còn lại không có những cảnh đấu võ theo phong cách chân thực. Đây là điều đáng tiếc bởi họ đều có trình độ võ thuật ngoài đời thực, từng đóng nhiều phim thể loại này.

Từ mở đầu hấp dẫn, câu chuyện ngày càng lủng củng ở nửa sau với số đông nhân vật không có vai trò cụ thể. Kịch bản tham lam quá nhiều nội dung, từ võ thuật, công nghệ kỹ thuật, đến cá độ thể thao, sáng tác truyện tranh và chuyện tình sến sẩm. Bốn vị tôn sư thực chất chỉ là vai phụ, làm nền cho chuyện chàng trai Phí Anh Hùng giành người đẹp với một đại gia (Trương Tử Văn đóng). Nhân vật Anh Hùng gây khó hiểu khi tính tình nhu nhược, chưa từng học võ nhưng lại ôm mộng vô địch thế giới. Về sau, anh và tình địch trở thành cao thủ quá dễ dàng nhờ công nghệ, đả thông kinh mạch khiến người xem hụt hẫng. Một vài tình tiết được bày ra ở nửa đầu phim nhưng về cuối không có giải thích.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Lam Anh