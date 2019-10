Á hậu Việt Nam 2014 sẽ mở màn show I'm Going vào ngày 12/10 tại Hà Nội. Chứng kiến sự trưởng thành của Huyền My trong nhiều năm qua, nhà thiết kế Hà Duy bày tỏ: "Tôi gặp Huyền My từ lúc My 14-15 tuổi, mới chập chững bước vào nghề người mẫu. My thường được mẹ đưa đón trong mỗi lần đi diễn, luôn đến đúng giờ và hay chào hỏi mọi người. Nhan sắc của My ngày càng chín muồi, thanh lịch, chứ không còn là cô bé ngây thơ, nhí nhảnh ngày nào".