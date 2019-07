Huyền My đeo trang sức hơn một tỷ đồng đi sự kiện

Á hậu Việt Nam 2014 đeo phụ kiện đắt tiền khi làm giám khảo cuộc thi ở Hà Nội hôm 8/7.

Huyền My chọn váy ngắn màu nâu bằng voan xuyên thấu, khoe chân với giày cao gót Jimmy Choo giá 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng). Cô kết hợp trang sức đắt giá với bông tai đính đá, nhẫn kim cương trị giá hơn một tỷ đồng. Cùng ngồi ghế giám khảo với Huyền My còn có diễn viên Anh Tuấn phim Gạo nếp gạo tẻ.

Á hậu Huyền My đeo bông tai, nhẫn kim cương ở sự kiện.

Huyền My khá thích hàng hiệu. Tủ đồ của cô có nhiều túi xách của Dior, Hermes, Louis Vuitton cùng hàng chục đôi giày mang phong cách đa dạng, giúp cô kết hợp với nhiều bộ đồ. Ngoài các thiết kế trong nước, á hậu thích mặc trang phục đường phố kiểu cá tính, năng động của Balenciaga, Burberry, Off-White, Balmain...

Diễn viên Anh Tuấn và Huyền My làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc của học sinh ở Hà Nội.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 ở Hà Nội. Cô giành ngôi Á hậu Việt Nam 2014, vào top 10 Miss Grand International 2017. Ở tuổi 23, Huyền My sống độc thân trong căn hộ cao cấp 85 mét vuông ở Hà Nội. Dịp 8/3, Huyền My tự tặng cho bản thân siêu xe thể thao Jaguar F-Type Coupé 6 tỷ đồng.

Ý Ly