Hương Tràm cover hit của Soobin Hoàng Sơn

Ca sĩ Hương Tràm thể hiện lại "Phía sau một cô gái" - hit của Soobin Hoàng Sơn - với ban nhạc.

Video Phía sau một cô gái là tập hai của series âm nhạc The nomad - living our lives. Hương Tràm cho biết cô rất yêu thích ca khúc nên xin phép nhạc sĩ Tiên Cookie thể hiện theo cách cảm nhận riêng. Trong không gian được dựng như phòng trà, ca sĩ đứng hát cùng ban nhạc. Video do Nguyễn Duy Anh đạo diễn, nhạc sĩ Tâm Vinh sản xuất âm nhạc.

Ca sĩ Hương Tràm. Ảnh: H.T.

Trên Youtube, nhiều khán giả bày tỏ yêu thích cách phiêu, ngắt câu chữ của ca sĩ gốc Nghệ An. "Hương Tràm hát đơn giản, không quá phô trương, từng nốt nhạc của cô chứa đầy cảm xúc của người từng trải. Cô đã biến bài hát trở thành một câu chuyện riêng của mình, vô cùng da diết, tự sự", nickname Trí Trần bình luận. Sáng tác của Tiên Cookie do Đoàn Minh Vũ hòa âm, từng góp phần giúp tên tuổi Soobin Hoàng Sơn đến gần khán giả vào năm 2016.

Hương Tràm hát 'Phía sau một cô gái' Hương Tràm hát "Phía sau một cô gái" (Tiên Cookie). Video: Youtube.

The nomad - living our lives là series âm nhạc của Hương Tràm, phát sóng online trên kênh Youtube của cô. Tên dự án mang ý nghĩa hướng tới tự do, sống theo đam mê. Theo giọng ca sinh năm 1995, cô có thể thỏa thích thể hiện chất nghệ sĩ, làm mới các bản hit của cá nhân hoặc bạn bè nghệ sĩ.

Hương Tràm đoạt quán quân Giọng hát Việt mùa đầu khi mới 17 tuổi. Hồi tháng 5/2019, cô thông báo ngưng hát, sang Mỹ du học. Trong sáu năm hoạt động âm nhạc, cô tạo chỗ đứng trong làng nhạc nhờ các ca khúc như Em gái mưa (Mr. Siro), Ngốc (Khắc Việt), Duyên mình lỡ (Tú Dưa)... Cô cũng tổ chức thành công liveshow đầu tiên mang tên Hộp thư số 1 tại Hà Nội đầu năm 2019.

Tâm Giao