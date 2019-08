Hồng Đào lấy nước mắt khán giả với vai bà mẹ có con đồng tính

Người đàn bà quê do Hồng Đào thể hiện trong "Thưa mẹ con đi" gồng mình đáp trả khi thấy con bị miệt thị vì đồng tính.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Thưa mẹ con đi kể về mối tình giữa Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Gia Huy) - hai thanh niên định cư ở Mỹ, nay về Việt Nam thăm gia đình Văn. Ở một miền quê còn nhiều định kiến, Văn và Ian phải giả làm hai người bạn thân, đối phó với những tình huống giao tiếp thường nhật. Trước sự nghi ngờ của mẹ (Hồng Đào), Văn trăn trở giữa nghĩa vụ làm cháu đích tôn, lấy vợ sinh con nối dõi, hoặc công khai bản thân để được sống thật cùng người yêu.

Trailer Thưa mẹ con đi Trailer phim.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết anh chịu ảnh hưởng ở lối kể chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn từ những tác phẩm Hollywood như Love, Simon, Call me by your name... Đạo diễn đặt hai tuyến truyện song song - gia đình và tình yêu, qua đó làm bật nỗi lòng của nhân vật chính khi cố gắng dung hòa cả hai.

Diễn xuất của Hồng Đào là điểm sáng trong phim. Ba năm kể từ khi từ Mỹ về nước hoạt động, Hồng Đào được trở lại sở trường diễn tâm lý - chính kịch trên màn ảnh rộng. Chị vào vai Hạnh, mẹ của Văn. Chồng mất sớm, "làm dâu nhiều hơn làm vợ", bà Hạnh là chỗ dựa kinh tế cho gia đình. Mọi hy vọng bà dồn vào đứa con trai độc nhất, mong con lấy vợ tiếp quản cơ ngơi. Bằng những nét diễn tự nhiên, Hồng Đào khắc họa được vẻ tảo tần của người mẹ Nam bộ qua cảnh lúi húi chăm chút nồi cá lóc kho, rưng rưng khi thấy con về, giãi bày cùng con áp lực gánh vác kinh tế.

Hồng Đào vào vai người mẹ trong phim.

Ở nửa sau của phim, Hồng Đào cuốn người xem theo những diễn biến tâm lý phức tạp hơn. Ánh mắt bà Hạnh ngờ vực khi thấy Văn xử sự thân mật với Ian, mừng rỡ khi tưởng đã tìm thấy con dâu "môn đăng hộ đối", rồi vụt tắt hy vọng trước lời khước từ của con trai. Phân cảnh người mẹ tình cờ biết sự thật về con trai được Hồng Đào xử lý nhẹ nhàng. Bà Hạnh khuyên con nên đi "chữa bệnh" - như cách nghĩ của nhiều bà mẹ miền quê khác, song cũng gồng mình đáp trả khi thấy con bị miệt thị.

Qua diễn xuất của Hồng Đào, nhân vật Hạnh hiện lên như một thông điệp tích cực của bộ phim: Bố mẹ luôn bao bọc con cái, ủng hộ hạnh phúc của con mình. Với cách giải quyết vấn đề của người mẹ ở cuối phim, đạo diễn - biên kịch muốn giảm thiểu chất bi kịch, tránh để phim rơi vào kết tiêu cực của một số tác phẩm Việt về cộng đồng LGBT (đồng tính nam - nữ, song tính và chuyển giới) như Hot boy nổi loạn phần 1 và 2, Cầu vồng không sắc...

Hồng Đào từng chia sẻ chị dành nhiều thời gian tư duy vai Hạnh vì nhân vật đòi hỏi lối diễn có chiều sâu. Dù có nhiều đồng nghiệp, bạn bè thuộc giới LGBT, chị cho biết không dễ để hóa thân vào nhân vật. "Ban đầu, tôi phân vân trước nhiều lối diễn. Song tôi nhận ra, cách hay nhất vẫn là dùng trải nghiệm làm mẹ của chính tôi", chị kể.

Nghệ sĩ Lê Thiện và Hồng Ánh đảm nhận những tình tiết hài hước của phim. Lê Thiện tạo tiếng cười khi vào vai bà nội của Văn. Dù lớn tuổi, nhân vật có cái nhìn đồng cảm hơn với chuyện tình của cháu trai. Hồng Ánh góp mặt với vai người dì ế chồng, hay càu nhàu, sống có phần ích kỷ. Lối diễn tưng tửng của chị tung hứng ăn ý với nét diễn duyên dáng của nghệ sĩ Lê Thiện.

Hồng Ánh diễn hài trong phim đồng tính Lê Thiện và Hồng Ánh trong một phân cảnh của phim.

Chuyện tình của Văn và Ian tạo nét lãng mạn cho phim. Lần đầu đóng phim điện ảnh, Lãnh Thanh và Gia Huy ăn ý trong vai đôi tình nhân. Họ đạp xe dạo chơi giữa miền quê, say đắm nhìn nhau trong hội chợ đêm hay lén lút hẹn hò... Ở những cảnh thiên về chiều sâu tâm lý, hai diễn viên thể hiện tương đối trọn vẹn. Văn vừa muốn sống thật, vừa không nỡ phụ những kỳ vọng của mẹ. Ian một mặt đề nghị Văn công khai về chuyện tình cả hai, mặt khác lại đồng cảm với trách nhiệm anh đang gánh vác.

Lãnh Thanh (trái) - vai Văn và Gia Huy - vai Ian - trong phim.

Âm nhạc góp phần "mồi" cảm xúc cho phim. Những giai điệu thuần pop như Em giấu gì trong đôi mắt (Phạm Toàn Thắng hát và sáng tác), Cảm ơn và xin lỗi (Chillies)... tạo âm hưởng sâu lắng với bản phối guitar và piano.

Điểm trừ của phim nằm ở thời lượng dài (107 phút) so với một kịch bản không có nhiều tình tiết đột biến. Ở hai phần ba đầu của tác phẩm, khán giả dễ rơi vào cảm giác nhàm chán khi câu chuyện của Văn - Ian chủ yếu xoay quanh các tình huống hẹn hò rồi che giấu gia đình. Gần cuối phim, mâu thuẫn được đẩy lên kịch tính nhờ một nhân vật phản diện, nhưng bị giải quyết lửng lơ, thiếu thuyết phục.

Sau suất chiếu sớm dành cho báo chí và khán giả, bộ phim nhận nhiều ý kiến khen chê. Một số người tán thưởng diễn xuất của Hồng Đào, cho biết họ khóc ở phân cảnh người mẹ tiễn con về Mỹ. Tuy nhiên, số khác tiếc vì phim có chủ đề hay nhưng chưa tạo được cao trào về cảm xúc. "Hành động người mẹ chấp nhận đôi trẻ chưa được khắc họa rõ nét. Phim nói về hai chàng trai nhưng tuyến truyện này khai thác còn dàn trải so với tổng thể nội dung về gia đình. Vì vậy, dù có lối kể mạch lạc, phim chưa mang lại cho tôi cảm xúc đong đầy", nhà báo Trần Xuân Phúc cho biết. Phim ra rạp từ 16/8.

Mai Nhật