Hơn 500 thương hiệu mỹ phẩm có tại chi nhánh mới của Hasaki

Việc quy tụ hơn 500 thương hiệu mỹ phẩm tại chi nhánh mới của Hasaki Beauty & Spa hứa hẹn mang đến những trải nghiệm làm đẹp đa dạng.

Ngày 13/10, Hasaki sẽ khai trương showroom mới tại 657B Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM. Sự kiện quy tụ hàng trăm thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới cùng nhiều chương trình ưu đãi dịp ra mắt.

Để tri ân khách hàng đã ủng hộ hệ thống suốt thời gian qua, nhân dịp khai trương chi nhánh 6, Hasaki Beauty & Spa mang đến nhiều ưu đãi, quà tặng giá trị với 657 phần quà "xông đất" miễn phí được tài trợ bởi các nhãn hàng nổi tiếng như MAC, Clinique, Vichy, L’oreal, Maybelline, La Roche-Posay, Laneige, Missha, BNBG, Some By Mi, Dermal... Tổng giá trị quà tặng lên đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi khi tham gia mua sắm trong ngày khai trương như giảm giá 10-50% toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng, nhận quà trị giá 150.000 đồng với hóa đơn mua hàng từ 199.000 đồng. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua mỹ phẩm chính hãng giá chỉ từ 5.000 đồng, 6.000 đồng, 7.000 đồng vào các khung giờ vàng 8h-12h, 13h-17h, 18h-22h.

Nhiều ưu đãi từ các thương hiệu mỹ phẩm tại sự kiện khai trương chi nhánh mới của Hasaki.

Hasaki là hệ thống phân phối mỹ phẩm chính hãng cùng các dịch vụ làm đẹp chuyên sâu. Khách hàng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu mỹ phẩm từ bình dân đến cao cấp như Clinique, Estee Lauder, M.A.C, Bobbi Brown, Vichy, La Roche-Posay, L’Oreal, Maybelline, Senka, Anessa, Tsubaki, Tresemme, Dove, Love Beauty and Planet, BNBG, Derladie, Tia’m, Lemonade, Some By Mi, Missha, Jayjun,Eucerin, Huxley, Curel, Klairs ...

Với phương châm hoạt động "chất lượng thật, giá trị thật", Hasaki không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và hợp tác với các nhãn nhằm đa dạng hàng hóa cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm cùng mức giá ưu đãi.

Khách hàng lựa chọn được nhiều sản phẩm hỗ trợ làm đẹp tại Hasaki.

Sự kiện khai trương chi nhánh thứ 6 sau hơn 3 năm đi vào hoạt động có sự tham gia của hơn 500 nhãn hàng mỹ phẩm uy tín từ các tập đoàn lớn như Rohto, L’oreal, Luxasia, Shiseido, Estee Lauder Company, Amore Pacific...

Hasaki cam kết bán hàng chính hãng, có hóa đơn mua hàng VAT, đầy đủ tem phụ Tiếng Việt và sẵn sàng đền bù 200% nếu khách hàng phát hiện hàng giả. Ngoài ra, Hasaki còn có dịch vụ giao hàng nhanh dưới 120 phút và miễn phí giao hàng ở nội thành TP HCM với đơn hàng trên 90.000 đồng giúp đáp ứng nhu cầu làm đẹp nhanh chóng.

Hasaki quy tụ hàng trăm thương hiệu mỹ phẩm.

Song song với mảng mỹ phẩm, mảng clinic & spa cũng được Hasaki chú trọng đầu tư với phong cách bài trí sang trọng cùng cơ sở vật chất hiện đại. Không chỉ có những dịch vụ thư giãn, chăm sóc sắc đẹp đơn thuần, Hasaki còn có đội ngũ bác sĩ da liễu chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng các y tá, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Khách hàng được thăm khám và tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ.

Từ 13/10 đến 13/11, đến chi nhánh mới của Hasaki Clinic & Spa, khách hàng sử dụng dịch vụ trị mụn, peel da, dịch vụ giảm béo được giảm đến 40%. Ngoài ra, khi mua liệu trình triệt lông vùng nách, bảo hành 5 năm còn được tặng thêm một gói ủ trị thâm trị giá 200.000 đồng.

Hệ thống Hasaki Beauty & Spa CN 6: 657B Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp CN 5: 119 Nguyễn Gia Trí, phường 25. quận Bình Thạnh CN 4: 94 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9 CN 3: 176 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận CN 2: 555 Ba Tháng Hai, phường 8, quận 10 CN 1: 71 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình Website: hasaki.vn Facebook: www.facebook.com/Hasaki.vn Hotline: 1900.636.900 (SPA nhấn phím 2)

(Nguồn: Hasaki Beauty & Spa)