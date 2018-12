Hơn 100 nghệ sĩ hòa giọng cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Sao Việt hài lòng xen lẫn tiếc nuối khi Việt Nam hòa Malaysia / Minh Tú reo hò khi tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia

Nhà sản xuất âm nhạc Trần Trung Thành phối hợp đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và một số đơn vị thực hiện MV Việt Nam viết nên giấc mơ, quy tụ 50 nghệ sĩ tại TP HCM. Ban tổ chức chọn ca khúc Việt Nam viết nên giấc mơ của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, Đỗ Hiếu hòa âm phối khí để thực hiện MV.

Ngoài ra, lúc 17h ngày 15/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, 100 văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực cùng hát We are the champion - Khát khao chiến thắng của nhạc sĩ Phương Uyên. Màn biểu diễn được livestream trên mạng xã hội.

Người mẫu Hồ Đức Vĩnh là thành viên câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ ở TP HCM. Anh cũng lên kế hoạch thực hiện bộ ảnh cổ động cho đội nước nhà. Anh tạo dáng với quả bóng có chữ ký của cầu thủ Quang Hải.

"Chúng tôi và nghệ sĩ thực hiện dự án nhằm cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trước cơ hội lịch sử đội nhà có thể đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2018", ông Trần Trung Thành chia sẻ.

Hơn 50 nghệ sĩ hòa giọng cổ vũ đội tuyển Việt Nam * MV "Việt Nam viết nên giấc mơ".

Trước đó, MC Nguyên Khang cùng các nghệ sĩ, diễn viên: Minh Luân, Tiết Cương, Quốc Thuận, Tấn Beo, Tiến Luật, MC Vĩnh Phú, Mạnh Tùng, Ngọc Vy, ca sĩ Miko Lan Trinh, Vicky Nhung... vào phòng thu hòa chung ca khúc Đường đến vinh quang - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập.

MV "Đường đến vinh quang" cổ vũ đội tuyển Việt Nam * MV "Đường đến vinh quang".

"Bài hát này như một lời chúc đội tuyển quốc gia với tất cả tình yêu và sự tôn trọng dành cho các tuyển thủ. Cảm ơn các bạn vì những cảm xúc tuyệt vời mà các bạn đã mang lại cho dân tộc Việt Nam", Nguyên Khang chia sẻ.

Hồ Đức Vĩnh rủ thêm diễn viên Trang Nhung (phải) và người đẹp Thái Nhiên Phương (trái) chụp bộ ảnh cổ động bóng đá. "Chúng ta được nhiều lợi thế khi đá trận lượt về ở sân Mỹ Đình - nơi mà hàng triệu con tim đang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng", Đức Vĩnh chia sẻ.

Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Tâm Giao