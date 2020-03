Hội sách online giảm 70% giá

Sự kiện online, thay Hội sách TP HCM bị hoãn do Covid-19, có chương trình giảm 70% giá, ấn phẩm cùng giá 1.000 đồng...

Ông Phạm Minh Thuận - tổng giám đốc công ty Fahasa, thành viên ban tổ chức hội sách - cho biết đơn vị này khởi xướng chương trình nhằm phục vụ độc giả sau khi hội sách bị hoãn. Sự kiện được tổ chức trên website Fahasa đến hết ngày 29/3. Nhiều hoạt động khuyến mãi kéo dài, trong đó nổi bật là chương trình mua sách đồng giá 1.000 đồng, giảm giá sâu hàng trăm đầu sách đến 70%, mua hàng nhận phiếu quà tặng 100.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc vào thứ 7 hàng tuần...

Độc giả tại gian hàng truyện tranh ở Hội sách 2018. Ảnh: Fahasa.

Theo ban tổ chức, bạn đọc có thể tìm được sách ở nhiều thể loại: văn học với tiểu thuyết, tản văn, sách kinh tế với tác phẩm về quản trị kinh doanh, marketing - bán hàng... Hội sách cũng đẩy mạnh thể loại sách thiếu nhi, với các tác phẩm dạy trẻ kỹ năng sống, kiến thức bách khoa, sách cho tuổi mới lớn qua các thể loại tâm lý - kỹ năng. Sự kiện còn giới thiệu các tác phẩm mới về cẩm nang làm cha mẹ, hoặc thể loại tiểu sử - hồi ký, nghệ thuật - giải trí... Các loại sách tham khảo của các cấp học, sách luyện thi cao đẳng, đại học, tiếng Anh, Nhật, Hoa, Hàn...

Trước đó, Hội sách TP HCM - dự kiến tổ chức ngày 16 đến 22/3 tại công viên Lê Văn Tám (quận 1) - bị hoãn theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông trong tình hình dịch diễn biến phức tạp. Chương trình diễn ra định kỳ hai năm một lần, được đánh giá là một trong những hội sách lớn nhất nước. Năm 2018, Hội sách TP HCM có gần 900 gian hàng, tăng 27% so với kỳ trước, với 180 nhà xuất bản và công ty phát hành, truyền thông văn hóa tham gia, trong đó có 40 nhà xuất bản nước ngoài, hơn 300 nghìn tên sách với hơn 30 triệu bản in được trưng bày. Sau bảy ngày tổ chức, sự kiện thu hút khoảng một triệu bạn đọc, tăng gần 10% so với năm 2016, đạt doanh thu kỷ lục 60 tỷ đồng.

Tam Kỳ