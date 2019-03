Nguyễn Nguyên Lê là quán quân cuộc thi dành cho các tài năng trẻ mang tên Arthur Grumiaux.

Lễ trao giải diễn ra hôm 10/3 tại Nhạc viện Hoàng gia ở Brussels, Bỉ. Ở lứa dưới 10 tuổi, Nguyên Lê đồng hạng nhất với thí sinh Gergov Kai - mang hai quốc tịch Nhật Bản, Na Uy. Nguyên Lê gửi lời cảm ơn đến NSƯT Bùi Công Duy - người trực tiếp giảng dạy mình: "Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, lễ tết hay cuối tuần, thầy đều sẵn sàng dành thời gian cho em. Nhờ thầy, trong ba tháng, em đã hoàn thành tốt các bài dự thi".

Học trò Bùi Công Duy đoạt giải nhất cuộc thi violin ở Bỉ Một phần bài biểu diễn của Nguyên Lê ở Bỉ.

NSƯT Bùi Công Duy bày tỏ cảm xúc vui mừng khi học trò đạt thành tích cao. "Nguyên Lê có năng khiếu, đam mê và nghị lực. Tôi yêu cầu ở em cao, luôn đặt ra nhiều thử thách khó để rèn luyện ý chí và năng lực", NSƯT Bùi Công Duy nói. Anh giảng dạy Nguyên Lê từ năm 2016. Nguyên Lê sinh ngày 19/10/2008. Bố mẹ không làm nghệ thuật nhưng em được tạo điều kiện chơi violin từ khi mới năm tuổi.

Nguyên Lê bên thầy giáo Bùi Công Duy (trái) và Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cuộc thi - ông Igor Tkatchouk.

Cuộc thi Arthur Grumiaux trước đây có tên là Btavo Cometition, do tổ chức phi lợi nhuận Best of Vioin của Bỉ tổ chức. Từ năm 2015, sự kiện đổi tên để vinh danh huyền thoại violin người Bỉ - Arthur Grumiaux. Trong lần thứ 12 tổ chức, cuộc thi đón 70 thí sinh đến từ 29 quốc gia, chia làm bốn bảng. Nguyễn Nguyên Lê thuộc bảng A. Ban giám khảo gồm nhiều chuyên gia đến từ Nga, Áo, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech...

Hà Thu