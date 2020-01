Hoàng Thùy thắng giải trang phục

TP HCMBộ váy hở ngực của Hoàng Thùy giúp cô được trao giải "Extraordinary costumes" trong gala "Ngôi sao của năm 2019", tối 15/1.

Á hậu cho biết cô tự hào khi đoạt giải thưởng dành cho trang phục đặc biệt nhất của sự kiện. Bộ váy màu hồng sen do nhà thiết kế Trần Hùng thực hiện, từng được cô mang đến Mỹ thi Miss Universe.

Mẫu váy ôm sát, xẻ chữ V giúp người đẹp tôn vòng một. Điểm nhấn là hàng nghìn viên đá nhỏ được kết đính thủ công dọc thân váy, giúp người đẹp tỏa sáng dưới ánh đèn. Trang phục được làm tử chất liệu lụa tơ, tạo độ thướt tha mỗi khi cô di chuyển.

Á hậu catwalk với váy lụa.

Hoàng Thùy để tóc thẳng, trang điểm tông nude tôn làn da nâu. Cô kết hợp trang phục với đồng hồ đính kim cương Franckmuller và nhẫn kim cương của Boucheron.

Thời gian qua, Hoàng Thùy ưa chuộng phong cách gợi cảm. Vòng một cô tăng thấy rõ so với trước đây. Á hậu từng vướng tin đồn nâng ngực trước khi thi Miss Universe nhưng cô phủ nhận. Hoàng Thùy nói cô đã luyện tập thể thao và ăn uống khoa học để tăng cân, cơ thể trông đầy đặn, gợi cảm hơn.

Cô phối trang phục cùng nhẫn và đồng hồ kim cương.

Trong đêm gala, Vũ Ngọc Anh nhận giải "Queen of the night", còn Khả Trang được tôn vinh là "Fashionista" của đêm. Ngôi sao của năm, bắt đầu từ năm 2011, là chương trình bình chọn những sao trẻ có thành tích, hoạt động nổi bật trong năm do báo Ngoisao.net tổ chức.

Hoàng Thùy tại Ngôi sao của năm Hoàng Thùy tạo dáng trên thảm đỏ.

Vân An