Hoài Linh đưa cụm từ 'cạp đất ăn' lên sân khấu

Hoài Linh nhái giọng hát rock, khoe vũ đạo

Tập 9 gameshow Hội quán tiếu lâm lên sóng tối 17/4 mang đến tiếng cười cho khán giả khi các diễn viên Nhan Phúc Vinh, Kha Ly, Diễm My 9x hợp lực đưa ra tình huống làm khó bộ ba Hoài Linh, Thúy Nga, Hứa Minh Đạt.

Với chủ đề "Chuyện công sở", tập 9 đề cập nhiều câu chuyện thời sự như nhân viên công sở gia tăng thu nhập bằng bán hàng online, công nhân đình công...

Hoài Linh và tuyên ngôn "Không tiền cạp đất ăn à?".

Mở đầu của thử thách ngược khi chủ quán đưa "yêu sách" làm khó người chơi, Hoài Linh trong vai công nhân đình công đã đòi giám đốc Diễm My 9X tăng lương. Thấy bảo vệ Nhan Phúc Vinh ra ngăn cản, Hoài Linh giơ tấm biển ghi dòng chữ "Không tiền cạp đất ăn à?" - phát ngôn từng gắn liền với người đẹp Ngọc Trinh- để uy hiếp và khiến khán giả cười sảng khoái.

Hoài Linh nói 'Không có tiền cạp đất mà ăn'

Cũng trong tập này, Trường Giang bị Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X trêu chọc về chiều cao. Trong phần thực đơn sáng, diễn viên Nhan Phúc Vinh vào vai con trai giám đốc Chí Tài, đóng giả nhân viên công ty đối thủ để thử lòng trung thành của các nhân viên Thúy Nga, Hoài Linh, Hứa Minh Đạt.

Trước sự đề phòng của những nhân viên này, Nhan Phúc Vinh có chút lúng túng. Trong tình huống ấy, Trường Giang, Chí Tài xuất hiện cứu nguy cho các nhân vật. Vào vai trợ lý của giám đốc Chí Tài, Trường Giang thanh minh cho các nhân viên. Ngay lập tức Nhan Phúc Vinh cho rằng Trường Giang "chiều cao đã khiêm tốn lại còn lăng xăng". Diễn viên hài hơi ngỡ ngàng xong bình tĩnh đáp trả. Phần thi của Nhan Phúc Vinh không gay cấn, hài hước như người xem mong đợi bởi cách xử lý tình huống của anh khá nhẹ nhàng.

Diễm My 9X tham gia phần thực đơn chiều. Cô vào vai người mua hàng qua mạng do các nhân viên văn phòng là Thúy Nga, Hứa Minh Đạt, Trường Giang bán. Nữ diễn viên khiến khán giả cười sảng khoái khi tố Hứa Minh Đạt bán cho mình chiếc áo crop top thay vì ngắn trên rốn lại "ngắn đến tận cổ". Tiếp đó Diễm My chỉ trích Thúy Nga bán rau sạch nhưng không an toàn, khiến cả gia đình cô nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Diễm My 9X (ngồi, trái) trong phần tương tác với Trường Giang.

Cùng lúc, Trường Giang xuất hiện trong vai trưởng phòng khoe mình bán mỹ phẩm online. Vừa thấy Trường Giang, Diễm My lập tức khen anh "đẹp trai, mũi dọc dừa, người mà Nhã Phương gọi là bạn trai phải không". Bị Diễm My bất ngờ nhắc tên Nhã Phương, nam diễn viên có chút bối rối, đáp trả cô bằng từ "tào lao". Chưa chịu dừng lại, nữ diễn viên 9X tiếp tục chê đàn anh "lùn". Diễn viên hài liền "đánh trống lảng" sang chuyện khác. Chỉ khi Hoài Linh xuất hiện, Diễm My mới ngừng trêu chọc Trường Giang.

Hội quán tiếu lâm là chương trình tương tác giữa người chơi và các khách mời là những diễn viên hài. Tập 10 lên sóng tối 24/4.

Châu Mỹ