Hoài An tên đầy đủ là Trần Thị Hoài An, sinh tại Hà Nội. Sau khi tham gia khóa hai lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, Hoài An đóng phim "Người đẹp Tây Đô", "Đất phương Nam", "Hải Nguyệt". Năm 1998, Hoài An bỏ nghề diễn để kết hôn, sinh con. Khi trở lại với phim ảnh, chị thành công với vai phụ nữ có số phận truân chuyên trong các phim truyền hình "Gọi giấc mơ về", "Chuyện làng Bè", "Ngã rẽ cuộc đời", "Tường vi cánh mỏng", "Hương Bưởi", "Khi người đàn ông trở lại"... Gần đây, chị tái xuất màn ảnh nhỏ sau một năm nghỉ đóng vì viêm giác mạc.