Họa tiết chấm bi được nhiều nhà mốt lăng xê

Tờ How To Spend It tổng hợp bộ sưu tập mới nhất của các nhà mốt thế giới với những dấu chấm tròn chủ đạo. Trong đó mẫu giày cao gót của Tory Burch (280 bảng Anh, 8,4 triệu đồng) và túi xách của Dries Van Noten (395 bảng, gần 12 triệu) có chung họa tiết chấm bi trắng đen.