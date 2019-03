Họa sĩ Phúc An triển lãm tranh gây quỹ cho trẻ nghèo

Triển lãm mang tên "Vì nét cọ tuổi thơ" với các tác phẩm của Phúc An cùng một số bức vẽ của các học trò anh, diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP HCM từ ngày 11 đến ngày 17/3. Họa sĩ cho biết hai năm nay, anh mở hai lớp vẽ miễn phí ở Bến Lức (Long An). Học trò anh là đa số các bé các hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, bố mẹ đi làm xa, vừa học vừa bán vé số... Trong ảnh là tác phẩm "Bến" do Phúc An vẽ năm 2015.