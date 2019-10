Hoa hậu Mỹ 2018 lấy chồng

MỹSarah Rose Summers - người từng chê tiếng Anh của H'Hen Niê - làm đám cưới với bạn trai Conner Combs sau ba năm yêu.

Ngày 22/10, Sarah chia sẻ ảnh cưới trên Instagram, cho biết đã kết hôn cuối tuần qua. Đám cưới được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng của bang Arizona với gần 180 khách, do cha chú rể chủ trì. Hai vợ chồng nhảy trên nền nhạc I Wanna Grow Old With You của nhóm Westlife. Sarah và Conner đi trăng mật tại Bali ngay sau khi tiệc cưới kết thúc.

Sarah Rose và chú rể Conner Combs. Ảnh: US Weekly.

Sarah Rose Summers năm nay 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Mỹ 2018. Dù chỉ cao 1,65 m, Sarah thu hút với nụ cười tỏa sáng. Cô tốt nghiệp Texas Christian University với hai bằng đại học, đam mê ngành dinh dưỡng. Chồng của hoa hậu - Conner Combs - là một blogger nổi tiếng về chế độ ăn và tập luyện. Đôi uyên ương sẽ sống tại New York.

Hai người quen từ năm 2016, học chung đại học. Năm 2018, Conner cầu hôn Sarah tại Thái Lan khi cô đang thi Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp vào Top 20 chung cuộc, còn chiến thắng thuộc về Catriona Gray của Philippines.

Sarah Rose Summers từng gây ồn ào sau đêm thi bán kết khi xuất hiện trong video cùng vài thí sinh khác chê H'Hen Niê và hoa hậu Campuchia không biết tiếng Anh. Sau khi bị người hâm mộ các nước chỉ trích, Sarah xin lỗi. H'Hen Niê vẫn thân thiết với Sarah Rose Summers trong những hoạt động sau đó.

H'Hen Niê và Hoa hậu Mỹ hát tiếng Anh H'Hen Niê và Sarah Rose Summers hát tiếng Anh tại New York. Video: Instagram.

Đạt Phan (theo US Weekly)