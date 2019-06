HeraDG khai trương showroom mới tại Đà Nẵng

Dịp khai trương showroom tại 458 Lê Duẩn ngày 14/6 tới, HeraDG giảm giá tới 50% các sản phẩm gồm BST Summer Dream mới lên kệ.

Đại diện thương hiệu cho biết, sự kiện khai trương sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Min cùng nhiều nghệ sĩ, DJ biểu diễn.

HeraDG xuất phát từ Tổng công ty Đức Giang - một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam, là nhà sản xuất, cung cấp hàng may mặc uy tín cho nhiều khách hàng nổi tiếng trên thế giới và trong nước. Với mong muốn đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, Tổng công ty Đức Giang phát động và ủng hộ tinh thần "Người Việt dùng hàng Việt". HeraDG ra đời trong bối cảnh cạnh tranh mạnh của ngành may mặc trong nước, thương hiệu hướng tới sự mới lạ theo xu hướng thế giới trong từng thiết kế nhưng vẫn giữ nét thanh lịch thuần tuý của người phụ nữ Á Đông.

HeraDG được lấy tên của vị thần sắc đẹp và hạnh phúc với mong muốn mang sự ưu ái và tôn vinh phái đẹp. Đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, HeraDG luôn chú trọng chọn chất liệu, đầu tư kỹ thuật tạo form dáng. Sau 5 năm phát triển và định hướng bền vững, HeraDG đã mở rộng hơn 14 showroom và chi nhánh trên toàn quốc.

Một số mẫu trong BST Summer Dream '19 của HeraDG:

(Nguồn: HeraDG)