Trong bức hình khác, anh kết hợp vest với áo thun dài tay. Ngoài bộ ảnh, Henry chia sẻ về đời tư, sự nghiệp.

Diễn viên sinh năm 1983 tại Anh, bắt đầu đóng phim từ khi 16 tuổi. Anh nổi tiếng sau vai Superman trong loạt phim của Vũ trụ điện ảnh DC như Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017). Gần đây, anh gây chú ý khi đóng chính series hành động kỳ ảo The Witcher của Netflix. Henry nói vai diễn đòi hỏi anh luyện tập khắc nghiệt. Anh theo chế độ giảm nước trong ba ngày để có thân hình săn chắc nhất cho những cảnh quay khoe cơ bắp. Nam diễn viên thường ngủ lại trên trường quay ở Hungary để tiết kiệm thời gian đi lại.