Hậu trường cảnh lái xe hơi trong phim Hoa ngữ

Loạt video hậu trường lái xe trên Bilibili thu hút chú ý của nhiều khán giả. Trong Ngọt ngào, êkíp cử người cầm cành cây vẫy qua vẫy lại, tạo hiệu ứng xe chạy trên phố.

Ngọt ngào quay năm 2019, chưa có lịch ra mắt. Phim do Diêm Kiến Cương đạo diễn với các diễn viên Hải Thanh, Nhậm Trọng. Hải Thanh vào vai chính Điền Mật - người vợ giàu có nhưng lâm cảnh nợ nần từ khi chồng phá sản, qua đời. Cô nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vực lại kinh tế.

Địch Lệ Nhiệt Ba và tài tử Trương Bân Bân diễn cảnh ngồi xe hơi trước phông xanh. Nhân viên trường quay đẩy mạnh xe tạo cảm giác rung lắc. Phương pháp này được nhiều đoàn phim áp dụng, như Trạm kế tiếp là hạnh phúc - phim chiếu hồi tháng 2 hay All Is Well - tác phẩm Diêu Thần đóng chính...

Một số đoàn phim áp dụng phương pháp "thô sơ" hơn, chẳng hạn móc dây thừng vào xe để kéo. Nhiều khán giả cho biết bật cười vì các phương pháp quay cảnh lái xe. "Trên phim nhìn như thật, hóa ra quay tốn sức vậy à?", "Được mở mang tầm mắt quá", "Êkip nào cũng đông như thế, quay thật không đảm bảo an toàn", khán giả bình luận trên Bilibili.

Hậu trường lái xe trong phim Trung Quốc Hậu trường cảnh lái xe trong các phim Trung Quốc.

Như Anh (video: Bilibili)