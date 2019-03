'Hanna', 'Delhi Crime Story' và các series nổi bật tháng 3

Tác phẩm của David Farr kể về nữ sát thủ 15 tuổi, còn loạt phim Ấn Độ xoay quanh vụ hiếp dâm rúng động Ấn Độ năm 2012.

The Widow

Ngày chiếu: 1/3

Đơn vị: Amazon

The Widow

"Đả nữ" Kate Beckinsale xuất hiện trong series The Widow. Cô hóa thân Georgia Wells - người phụ nữ nghĩ chồng đã chết trong tai nạn máy bay ở châu Phi. Ba năm sau, cô thoáng thấy người giống anh trong cuộc nổi loạn ở Kinshasa (Congo). Bất chấp lời can ngăn, Georgia liều lĩnh đến đây tìm anh, bước vào một thế giới của các thế lực hung hãn. 83% giới phê bình khen phim trên Rotten Tomatoes sau tập đầu.

All Is Well

Ngày chiếu: 1/3

Đài: Chiết Giang và Giang Tô

Loạt phim Hoa ngữ kể về một gia đình rối ren sau khi người cha mất. Người mẹ ích kỷ bắt đầu khiến các con ngột ngạt với các yêu cầu quá mức. Người con trai cả trở về từ hải ngoại, muốn giải quyết vấn đề nhưng gục ngã trước áp lực và khó chịu với vợ con anh. Trong khi đó, con trai thứ hai của gia đình tham lam và ngỗ ngược. Trong hoàn cảnh đó, cô con gái út trở thành người hàn gắn gia đình. Phim quy tụ Diêu Thần, Dương Hựu Ninh, Quách Kinh Phi.

American Gods (mùa 2)

Ngày chiếu: 10/3

Đơn vị: Starz

Trailer American Gods (season 2)

American Gods là loạt phim nổi tiếng năm 2017, dựa trên truyện cùng tên của Neil Gaiman. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của các Cựu Thần bắt nguồn từ thần thoại, tôn giáo - trong đó có Ngài Thứ Tư (Ian McShane đóng), Anubis, Vulcan - với các Tân Thần như thần Toàn cầu hóa (Crispin Glover đóng), Công nghệ (Bruce Langley), Truyền thông (Gillian Anderson)... Câu chuyện phản ánh các thay đổi trong xã hội loài người. Ở mùa hai, Ngài Thứ Tư lộ thân phận thật là Odin - thần tối cao của Bắc Âu.

Love, Death & Robots

Ngày chiếu: 15/3

Đơn vị: Netflix

Series hoạt hình gây chú ý khi David Fincher (đạo diễn Gone Girl) là giám đốc sản xuất, còn đạo diễn và biên kịch là Tim Miller (từng thực hiện Deadpool). 18 tập là các câu chuyện riêng biệt, đan xen thể loại khoa học viễn tưởng, kỳ ảo và hài. Mỗi tập dài từ năm đến 15 phút. Theo Netflix, series dành cho đối tượng khán giả người lớn với nhiều cảnh, từ ngữ nhạy cảm.

Delhi Crime Story

Ngày chiếu: 22/3

Đơn vị: Netflix

Loạt phim do Richie Mehta đạo diễn và biên kịch gây ấn tượng khi trình chiếu hai tập đầu ở LHP Sundance (Mỹ) năm 2019. Sau đó, Netflix mua lại và phát sóng từ ngày 22/3. Kịch bản xoay quanh cuộc điều tra vụ hiếp dâm tập thể gây rúng động ở Ấn Độ năm 2012. Trở về sau buổi xem phim, nữ thực tập sinh Jyoti Singh Pandey bị sáu người đàn ông đánh đập và cưỡng bức. Sự kiện khiến cả nước Ấn Độ sôi sục và dẫn đến các thay đổi về luật pháp. Trên Indian Express, đạo diễn Mehta cho biết đây là dự án tâm huyết, khiến anh mất sáu năm để nghiên cứu dữ liệu và phỏng vấn nhân vật.

Eulachacha Waikiki (mùa 2)

Ngày chiếu: 25/3

Đài: jTBC

Loạt phim hài Hàn Quốc xoay quanh Lee Joon-ki (Lee Ki-young đóng) - nam diễn viên lận đận điều hành nhà nghỉ Waikiki. Do kinh doanh ế ẩm, anh đối mặt cảnh phá sản. Để cứu vãn cơ ngơi, Lee mời hai người bạn là Cha Woo-shik (Kim Sun-ho) và Kook Ki-bong (Shin Hyun-soo) đầu tư. Cha là người khó tính mơ thành ca sĩ, còn Kook là vận động viên bóng chày đang xuống dốc. Họ chấp nhận góp vốn và đến sống tại nhà nghỉ, gây nhiều cảnh bi hài.

What We Do in the Shadows

Ngày khởi chiếu: 27/3

Đơn vị: FX

Trailer loạt phim What We Do in the Shadows

Sau thành công của phim điện ảnh What We Do in the Shadows (2014), đạo diễn Taika Waititi phát triển series cùng tên. Câu chuyện xoay quanh ba ma cà rồng (Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou) sống cùng phòng hàng trăm năm nay. Họ hiện sống ở New York (Mỹ). Cũng như tác phẩm tiền thân, series sẽ mang phong cách giả tài liệu hài. What We Do in the Shadows là tác phẩm gây tiếng vang, giúp Waititi được giao các dự án lớn của Hollywood như Thor: Ragnarok (2017).

Hanna

Ngày chiếu: 29/3

Đơn vị: Amazon

Trailer series Hanna

Series do David Farr sản xuất và viết kịch bản, dựa trên phim điện ảnh cùng tên năm 2011. Câu chuyện xoay quanh cô gái 15 tuổi Hanna (Esme Creed-Miles đóng) có kỹ năng chiến đấu siêu phàm, tìm cách lẩn trốn khỏi một đặc vụ CIA và tìm hiểu quá khứ của mình. Joel Kinnaman - ngôi sao của Suicide Squad - hóa thân cha Hanna, đồng thời là người huấn luyện cô. Hãng Amazon chiếu sớm tập đầu ngày 3/2 trước khi phát sóng toàn bộ từ ngày 29/3.

