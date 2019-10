Hành trình logo 'NY' thành biểu tượng thời trang

Khi chân dài Bella Hadid đội mũ với logo chữ N và Y lồng vào nhau trên đường phố Paris hồi tháng 9, món đồ này trở nên đắt hàng.

Chiếc mũ mang biểu tượng của đội bóng chày New York Yankees có giá 25 USD, được Bella Hadid kết hợp cùng blazer hồng phấn của Vivienne Westwood. Theo Thezoereport, Bella khiến chiếc mũ của Yankees trở nên nổi tiếng hơn hết trong mùa này. Logo hai chữ N và Y lồng vào nhau xuất hiện khắp nơi gần đây như một xu hướng thời trang.

Bella Hadid đội mũ NY Yankees xuống phố Paris hồi tháng 9. Ảnh: Splash.

Logo này xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc huy chương tưởng niệm sĩ quan cảnh sát thành phố New York - John McDowell - hy sinh năm 1877, do Louis Tiffany thiết kế. Hơn 30 năm sau, Big Bill Devery – ông bầu của đội bóng chày chuyên nghiệp Highlanders (thành lập năm 1901), đồng thời là cựu cảnh sát trưởng thành phố, cảm thấy NY còn hơn một biểu tượng về sự hy sinh.

Năm 1903, logo này chính thức được chuyển nhượng cho đội bóng, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết giữa lực lượng cảnh sát và các môn thể thao. Ban đầu, hai ký tự N và Y nằm hai bên ngực áo của đội bóng. Sáu năm sau, logo NY với hai ký tự lồng vào nhau lần đầu xuất hiện trên mũ và tay trái của áo đồng phục. Highlanders đổi tên thành New York Yankees năm 1913. Kể từ đây, logo NY gắn liền đội bóng chày, càn quét khắp mọi trận đấu của giải Major League Baseball.

Biểu tượng "NY" xuất hiện lần đầu tiên trên huy chương tưởng niệm cảnh sát thành phố New York, do Tiffany & Co. thực hiện.

Sự nổi tiếng của biểu tượng NY được lý giải là nhờ thành công vượt bậc của đội bóng chày chuyên nghiệp tới từ quận Bronx. Tính tới năm 2009, New York Yankees 40 lần vô địch giải American League, 27 lần vô địch World Series. Chiếc mũ với biểu tượng NY xuất hiện trên đầu nhiều ngôi sao bóng chày nổi tiếng như Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Whitey Ford, Yogi Berra, Mickey Mantle, Roger Maris... Thành tích kéo theo sự thành công về thương mại. Thương hiệu Yankees xuất hiện trên áo bóng chày, mũ bóng chày... bán cho người hâm mộ và khách du lịch từ khắp nơi đổ về thành phố New York (Mỹ).

Quá trình trở thành biểu tượng thời trang đại chúng

Ngày 10/6/1999, chiếc mũ mang logo NY được đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó - Hillary Clinton - và chồng - Tổng thống Bill Clinton - đội tại Nhà trắng khi họ chúc mừng đội New York Yankees chiến thắng World Series 1998. Khoảnh khắc này đánh dấu sự phổ biến và đại chúng hóa của biểu tượng NY.

Trang phục đội Yankees xuất hiện ngày càng thường xuyên trong tủ đồ của các ngôi sao kể từ những năm 1990 trở đi. Jay-Z, David Beckham, Madonna, Tom Cruise, Denzel Washington... nhiều lần xuống phố với mũ hay áo mang biểu tượng đội bóng. Thậm chí năm 2009, Jay-Z hát trong bài Empire State of Mind - ca khúc về New York: "I made the Yankee hat more famous than a Yankee can" (tạm dịch: Tôi làm chiếc mũ Yankees nổi tiếng hơn cả những gì thương hiệu Yankees có thể làm).

Jay-Z feat. Alicia Keys - 'Empire State Of Mind' Ca khúc "Empire State of Mind" Jay-Z kết hợp Alicia Keys. Video: Youtube.

Thương hiệu Yankees dần hòa hợp với ngành thời trang Mỹ, vốn rất chuộng phong cách đường phố. Những năm đầu thế kỷ 21, người ta có thể tìm thấy chiếc mũ mang biểu tượng của Yankees ở bất kỳ đâu, "từ những khu phố thương mại của Harlem cho tới căn hộ thượng hạng ở khu Carlyle" (theo Highsnobiety).

Ở châu Âu, logo NY phổ biến, thậm chí được coi là một biểu tượng thời trang thuần túy. Theo Sportspressnw, phần lớn người đội mũ Yankees là dân bản địa. Những người Paris thậm chí không biết đến sự tồn tại của đội bóng chày New York Yankees, họ chỉ đơn giản thích logo. Theo The Wall Street Journal, logo NY và cách phối màu của nó hòa quyện giữa nét tinh tế và mạnh mẽ.

Với nhiều người, logo NY là một loại mốt, trở thành biểu tượng thời trang đích thực. Đạo diễn người Mỹ Spike Lee nói trên Sportspressnw: "Mọi người trên thế giới đều đội mũ Yankees. Nó phổ biến toàn cầu. Những người đội mũ, thậm chí không biết chút nào về New York Yankees hay bóng chày, nhưng họ đã đội chúng và làm phổ biến biểu tượng NY".

Đến thời trang xa xỉ

Năm 2015, thương hiệu Yankees hợp tác với hãng thời trang Superme và Kith, cho ra đời nhiều sản phẩm áo khoác, áo da, mũ lưỡi trai... Đầu năm 2018, Alessandro Michele – giám đốc sáng tạo đương nhiệm Gucci - xuất hiện với chiếc mũ xanh lá mang biểu tượng NY màu trắng in nổi. Hình ảnh khởi đầu cho sự xuất hiện của logo nổi tiếng này với tư cách thời trang xa xỉ. Tháng 2 cùng năm, logo NY có mặt trên sàn diễn thời trang Milan, Italy. Gucci18 (tên bộ sưu tập) gồm những bộ đồ bằng lụa, những chiếc áo len dệt kim dày với hai chữ N và Y dán hai bên ngực. Biểu tượng này còn xuất hiện trên những dòng áo khoác, giày, túi xách, mũ và quần của Gucci.

Biểu tượng "NY" xuất hiện trên sàn diễn thời trang Milan. Ảnh: Gucci.

Michele, bằng sự tài hoa, đã đưa logo lịch sử từng xuất hiện trên những chiếc mũ giá 15 USD lên những bộ đồ vài nghìn đô. Những chiếc mũ lưỡi trai NY của Gucci cũng có giá hơn 500 USD. The Guardian nhận xét: "Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đóng vai trò lớn trong hành trình đưa chiếc mũ lưỡi trai từ một viên kim cương bóng chày trở thành thời trang xa xỉ". Simon Chilvers, giám đốc thời trang nam tại matchesfashion, đánh giá: "Sự kết hợp giữa bóng chày và thời trang là một trong những điều đúng đắn và hợp thời".

Mất hơn 100 năm logo NY từ sân cỏ Bronx lan rộng ra khắp các đường phố ở Mỹ và trên thế giới, sau đó lên sàn diễn thời trang Gucci ở Milan. Giờ đây, biểu tượng New York Yankees không đơn thuần là logo một đội bóng, đó là văn hóa và thời trang.

Bảo Thư