Hai nữ nhà văn giành giải Man Booker 2019

LondonGiải thưởng Man Booker 2019 được trao cho hai nữ nhà văn Margaret Atwood và Bernardine Evaristo, tối 14/10.

Margaret Atwood được vinh danh với tác phẩm The Testaments (tạm dịch: Những chúc thư), Bernardine Evaristo thắng giải với tác phẩm Girl, Woman, Other (tạm dịch: Con gái, phụ nữ, người khác). Đây là lần thứ ba giải thưởng văn học danh giá Anh trao tặng cho hai tác giả. Lần đầu tiên là vào năm 1974 cho hai nhà văn Nadine Gordimer, Stanley Middleton và lần thứ hai năm 1993 cho Michael Ondaatje, Barry Unsworth.

Ông Peter Florence – chủ tịch Hội đồng bình chọn - nói: "Quyết định của chúng tôi phá vỡ quy tắc của giải thưởng. Tuy vậy chúng tôi không thể chọn một trong hai mà muốn cả hai được vinh danh". Theo The Guardian, hai nữ nhà văn thoải mái và vui vẻ khi cùng nhận giải. Họ sẽ chia sẻ giải thưởng 50.000 bảng.

Margaret Atwood (trái) và Bernardine Evaristo khi nhận giải thưởng tối 14/10 tại Anh. Ảnh: Reuters.

Đây là lần thứ hai nữ nhà văn Margaret Atwood đạt giải Man Booker, lần đầu vào năm 2000 cho tác phẩm The Blind Assassin (Sát thủ mù). Bà cũng nhiều lần vào danh sách đề cử với những tác phẩm khác như The Handmaid’s Tale (Chuyện người tùy nữ, 1986), Cat’s Eye (Mắt mèo, 1989), Alias Grace (Gọi thêm về duyên dáng, 1996) và Oryx and Crake (Dê rừng và gà nước, 2003). Theo The Guardian, bà dự định dùng toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện.

Margaret Atwood là nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học, người viết tiểu luận, nhà phát minh, nhà giáo và nhà hoạt động môi trường người Canada. Ở tuổi 79, Atwood là tác gia lớn tuổi nhất nhận giải Man Booker. Bà cũng giành được một số giải thưởng văn học danh giá khác: giải thưởng Franz Kafka, giải thưởng Hòa bình về sách thương mại Đức, giải thưởng Thành tựu trọn đời được trao bởi PEN USA...

Các tác phẩm của Atwood thường đề cập đến chủ đề giới tính và nhân dạng, tôn giáo và huyền thoại, sức mạnh ngôn từ, biến đổi khí hậu và quyền lực chính trị. Bà cũng được biết đến như một "người đàn bà thép" của văn chương hậu hiện đại, chuyên viết về nữ giới và nữ quyền.

Bìa sách "The Testaments".

Hội đồng bình chọn Man Booker đánh giá tác phẩm The Testaments: "Một cuốn sách đẹp đẽ, dữ dội, dạy chúng ta về niềm tin và sức mạnh". Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh 15 năm sau câu chuyện The Handmaid’s Tale, khi chế độ thần quyền của Cộng hòa Gilead vẫn duy trì quyền lực, nhưng có dấu hiệu cho thấy nó bắt đầu thối rữa từ bên trong. Câu chuyện xoay quanh ba người phụ nữ: hai trong số họ (Anes và Daisy) là con của Offred – nhân vật chính của The Handmaid’s Tale và dì Lydia. Họ đồng thời là ba người dẫn chuyện. Tác phẩm nói về những bất công phụ nữ phải chịu trong xã hội Gilead, phá hủy những con người phi thường.

Hình ảnh xã hội Gilead là ẩn dụ cho nước Mỹ hiện nay khi địa vị của phụ nữ ngày càng bị đe dọa. Theo The Guardian, ông Peter Florence nhận xét tác phẩm là "một sự cấp bách về chính trị hơn bao giờ hết". Tiểu thuyết được Penguin Random House xuất bản ngày 10/9.

Bernardine Evaristo là nhà văn da màu đầu tiên giành giải Man Booker kể từ lần đầu tiên giải này được tổ chức năm 1969 và là tác giả da đen người Anh đầu tiên, theo The Guardian. Evaristo nói: "Tôi rất vui mừng khi giành giải thưởng cùng một nhà văn tuyệt vời khác. Tôi không nghĩ tới việc phải chia sẻ giải thưởng mà nghĩ nhiều tới việc Man Booker sẽ có ý nghĩa như thế nào với sự nghiệp văn học của tôi. Tôi cảm giác như đã đạt được một điều không tưởng". Ngoài viết văn, Evaristo còn là nhà phê bình, nhà viết kịch, nhà thơ, biên tập viên và giảng viên tại đại học Brunel (London, Anh).

Evairisto là tác giả của tám cuốn tiểu thuyết hư cấu với đề tài chủ yếu xoay quanh cộng đồng châu Phi. Các tác phẩm gây ấn tượng bởi những thử nghiệm về hình thức và cách trần thuật. Đó là sự đan xen giữa quá khứ - hiện tại, tiểu thuyết - thơ ca, thực tế và suy đoán.

Bìa cuốn sách "Girl, Woman, Other" được Penguin Random House xuất bản hồi tháng 5.

Tiểu thuyết gần đây nhất của cô, Girl, Woman, Other được Penguin Random House xuất bản hồi tháng 5. Sách là câu chuyện về 12 nhân vật khác nhau, chủ yếu là những phụ nữ da đen mang quốc tịch Anh, tuổi từ 19 đến 93. Họ kể những câu chuyện về gia đình, bạn bè, người yêu khắp đất nước, qua nhiều năm tháng. Câu chuyện của họ pha trộn giữa những nền tảng về văn hóa, giới tính, địa vị, giai cấp và sự khác biệt về địa lý. Một cuốn tiểu thuyết đương đại đa âm và sôi động, theo đánh giá của trang The Booker Prize.

Hội đồng The Booker Prize đánh giá tác phẩm của Bernardine Evaristo: "Một cuốn sách bạn nhất định phải đọc kể về những người Anh và phụ nữ. Đây là cuốn tiểu thuyết ấn tượng, dữ dội về những người da đen quốc tịch Anh, gia đình họ, những cuộc đấu tranh, nỗi đau, tiếng cười, khao khát và tình yêu. Cuốn tiểu thuyết xứng đáng được đọc to và tôn vinh trên các phương tiện truyền thông".

Ngoài giải thưởng Man Booker, Girl, Woman, Other hiện nằm trong danh sách đề cử giải thưởng Gordon Burn 2019.

Man Booker Prize là giải thưởng văn học danh giá của Anh, ra đời năm 1968 nhằm vinh danh những tác phẩm xuất sắc được viết bằng tiếng Anh hoặc xuất bản ở Anh và Ireland. Năm ngoái, giải được trao cho tác phẩm Milkman của nữ nhà văn Anna Burns.

Bảo Thư