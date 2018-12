Hai giờ du ngoạn với ballet phong cách Pháp tại Hà Nội

Nghệ thuật ballet ra đời tại Italy vào thời kỳ Phục Hưng, phát triển ở Pháp cho tới thế kỷ 19 và tiếp tục thăng hoa tại Nga vào nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Có khoảng 7 trường phái ballet khác nhau trên thế giới. Nhưng các quy ước về ballet chủ yếu được xây dựng trên kỹ thuật của ballet Pháp như một chuẩn mực được sử dụng trên toàn thế giới. Đó là rond de jambe (vũ điệu xoay tròn), pas de bourrée (nhảy chân chéo), plié (nhún gối), tendu (thẳng chân), porté (nâng), pas de deux (bước đôi)…

Tối ngày 11/6 tới, phong cách đặc trưng của trường phái ballet Pháp sẽ được tái hiện qua chương trình Paris Ballet, một đêm diễn được biên đạo riêng cho khán giả Việt Nam khám phá những nét tiêu biểu về di sản văn hóa này.

Với 9 trích đoạn của những vở ballet từ cổ điển tới đương đại lừng lẫy như Carmen toujours Carmen, Don Quichotte, Giselle, Casse-Noisette (Kẹp hạt dẻ), In the Night, Les enfants du paradis (Những đứa trẻ thiên đường), Non, je ne regrette rien (Không - Em không tiếc gì), Les intermittences du coeur (Những nhịp đập gián đoạn của con tim) và Le Parc, hơn hai giờ với Paris Ballet là lược sử thời gian của phong cách ballet Pháp trong nhiều thế kỷ.

Đêm biểu diễn sẽ giới thiệu ballet qua từng thời kỳ với những bước đôi nổi tiếng và các sáng tác đương đại gợi nhớ chủ nghĩa lãng mạn Pháp gắn với Paris, thành phố của tình yêu và của ballet.

Ballet Pháp thể hiện sự chính xác, tính thanh nhã trong từng động tác và vẻ khoan thai mà trang trọng, uy nghiêm.

Điểm nhấn trong chủ nghĩa lãng mạn Pháp và trường phái ballet của đất nước này chính là kỷ nguyên lãng mạn (1800-1850). Đây là thời kỳ mà các kỹ thuật khó và đỉnh cao nhất của múa ballet được phát triển tại Pháp trên đôi chân của nữ vũ công.

Khi những đầu ngón chân cái của họ lướt trên sân khấu và dường như chúng chẳng bao giờ chạm vào mặt sàn, người ta ví các nữ vũ công ballet (ballerina) giống như những thiên thần xuống thăm trần gian nhưng không bao giờ chạm vào mặt đất. Nghệ thuật ballet Pháp khi đó coi người phụ nữ là trung tâm của các vở ballet lãng mạn và lần đầu tiên trao cho họ một vị trí quan trọng hơn nam giới trên sân khấu, nam giới chỉ giữ vai trò phụ là nâng đỡ các ballerina và tôn bạn diễn.

Những bước nhảy của ballet Pháp thường dày, dồn dập và rất nhanh.

Xuất hiện tại Việt Nam lần này có những ballerina nổi tiếng như Agnès Lestetu, Mathilde Froustey, Aida Badia, Lucie Barthelemy, hay các ballerino Audric Bézard, Carlo di Lano, Esteban Berlanga, Florian Magnenet, Olivier Sarrat, Toby Mallitt. Đặc biệt, Paris Ballet sẽ có sự tham gia của ngôi sao ballet nước Pháp, người mang hai dòng máu Pháp - Việt, Alice Renavand. Thật thú vị khi một vũ công mang trong mình một nửa dòng máu Việt, sẽ chuyển tải những gì tinh túy nhất của trường phái ballet Pháp tới khán giả trên quê hương thứ hai của mình.

Ballet Pháp tập trung vào sự chính xác tới từng chi tiết, tính thanh nhã trong từng động tác và vẻ khoan thai mà trang trọng, uy nghiêm. Trong đêm Paris Ballet, những điều đó sẽ được thể hiện bởi một đội ngũ nghệ sĩ tài năng. Đó là những vũ công danh tiếng đến từ Opéra de Paris, vũ đoàn ballet sáng giá và lâu đời nhất của ngành múa cổ điển và một số vũ công đến từ các vũ đoàn danh tiếng khác. Người trực tiếp dàn dựng chương trình là Giám đốc nghệ thuật Frédéric Fontan.

Những bước nhảy của ballet Pháp thường dày, dồn dập và rất nhanh. Điều này cũng làm cho nhạc nền của những tác phẩm mà ballet Pháp thể hiện được chơi chậm hơn so với các trường phái ballet khác. Người trực tiếp thể hiện phần âm nhạc của Paris Ballet là nghệ sĩ dương cầm người Pháp Henri Barda cùng sự cộng hưởng của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam do nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy.

Nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu của Paris Dance Galaxy, Paris Ballet công diễn một đêm duy nhất vào 20h ngày 11/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Chương trình được tổ chức bởi VPbank, nhà sản xuất là Opal Việt Nam, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp và Việt Pháp tại Việt Nam.

Phương Thảo