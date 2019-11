Hà Linh: 'Tôi ngưỡng mộ chồng'

Khi Hà Linh nhìn thấy Bảo Long ôm thi thể bố cô từ xe cứu thương vào nhà lạnh, ca sĩ tự nhủ sẽ lấy anh làm chồng.

Ca sĩ Hà Linh từng khiến khán giả bất ngờ vào cuối năm 2018, khi công khai đã kết hôn với nhạc sĩ Bảo Long. Hai năm trước đó, cô hầu như vắng bóng trong làng nhạc. Cô từng chia sẻ sẽ tổ chức đám cưới khi con trai biết đi.

- Kế hoạch cưới của chị đến nay thế nào?

- Con tôi - bé Rìu - hiện 18 tháng tuổi, rất hiếu động. Cháu đi, chạy nhảy vững, nói được nhiều. Thế nhưng tôi lại ngại làm đám cưới vì thân hình vẫn béo, chưa lấy lại được vóc dáng cũ. Tôi nghĩ cô dâu nào cũng có quyền xinh đẹp trong ngày trọng đại cuộc đời. Vì thế, tôi nhất định không mặc váy cưới khi chưa giảm thêm được 10 kg nữa. Chồng biết tính tôi đồng bóng nên không giục giã nhiều. Bố mẹ hai bên thực ra cũng lười. Tổ chức đám cưới trải qua rất nhiều khâu tỉ mỉ, mọi người nghĩ đến là đủ mệt. Vậy nên tôi vẫn gác ý định này thêm một thời gian.

- Mấy năm nay không đi hát, thu nhập của chị đến từ đâu?

- Tôi thỉnh thoảng vẫn đi hát ở một số sự kiện hoặc lưu diễn ở tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, tôi vẫn chưa dám xuất hiện lại trên truyền hình, một phần cũng vì tự ti thân hình phát tướng. Không đi làm nhiều nên tất nhiên, thu nhập của tôi không ổn định. Tôi may mắn có chồng chăm lo để yên tâm vun vén gia đình. Tôi không ngại khi chia sẻ điều này vì phụ nữ có quyền dựa dẫm vào chồng trong một giai đoạn nhất định.

Ca sĩ Hà Linh. Ảnh: LP.

- Chồng chinh phục cô gái cá tính như chị thế nào?

- Chúng tôi quen biết, là bạn gần 10 năm trước khi cưới. Anh là nhạc sĩ, nhà sản xuất. Khi làm việc chung, hai đứa thường xuyên cãi cọ. Những lúc đuối lý, tôi không làm gì được, thường đấm, đá anh. Anh yêu cầu rất cao, nhiều lúc khiến tôi nhăn mặt, nghiến răng kèn kẹt, tự nhủ: "Hắn ta nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho mình thôi!". Sau mỗi lần như vậy, tôi thấy mình kiên nhẫn hơn. Anh cho tôi nghe nhiều nhạc hay của các bậc thầy quốc tế để nâng cao kiến thức, nhiều lúc khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi hơn. Vài năm trước, khi tôi mất phương hướng trong sự nghiệp, anh dạy cho tôi nhiều về âm nhạc, tư duy của người làm nhạc tử tế.

Ngoài công việc, anh là tri kỷ tuyệt vời, luôn ở bên, lắng nghe mọi buồn vui của tôi. Thời điểm bố tôi ốm nặng rồi qua đời, anh luôn ở bên động viên. Hình ảnh anh khiêng bố tôi trên cáng từ bệnh viện vào xe, rồi từ xe vào nhà lạnh ám ảnh tâm trí, khiến tôi không thể quên, thôi thúc tôi nghĩ: "Đây là người đàn ông của đời mình. Mình phải lấy anh ấy". Hơn nữa, anh từng trải qua đổ vỡ nên trân trọng hạnh phúc gia đình. Hai đứa tôi ở bên nhau 10 năm nên cũng đủ hiểu về người kia. Nói chung, tôi ngưỡng mộ anh vì là người tài năng, tâm lý, lại chu toàn với người thân.

Hà Linh hát 'Cô đơn' Hà Linh hát "Cô đơn" của Nguyễn Ánh 9 tại The Voice 2013. Video: CTS.

- Điều gì khiến một người mạnh mẽ, từng vướng nhiều điều tiếng liên quan chuyện ăn mặc, phát ngôn như chị trở nên kín tiếng và hiền hòa?

- Tôi còn nhớ khi con mới chào đời và được đặt vào lòng mẹ, tôi lập tức cảm thấy mình dịu dàng và mềm yếu. Trước kia, tôi không quá thích trẻ con, chủ động vui đùa với chúng. Giờ nhìn thấy em bé, tôi luôn rung động, thấy thương, quý. Trước kia, chị Khánh Linh nói sau khi sinh con, cột hơi của phụ nữ sẽ thay đổi. Tôi không tin điều đó nhưng giờ được trải nghiệm. Thêm nữa là tâm tính thay đổi, chúng khiến giọng của tôi vẫn vậy nhưng cách hát mềm mại, có chiều sâu hơn. Ngoài ra, gia đình tôi trải qua biến cố, mất mát người thân. Thăng trầm cuộc sống cũng khiến tôi đằm hơn, không còn quan tâm chuyện mình còn được chú ý hay không, cách nói năng, ăn mặc cũng được tiết chế.

Trước đây, chuyện phát ngôn ngông cuồng hay ăn mặc hở hang đều là tai nạn, không phải do tôi sắp đặt. Khi nghĩ lại, tôi không hối tiếc vì đó là tuổi trẻ của mình. Tôi đã sống thật với cảm xúc, con người mình lúc ấy.

Hà Linh hát "Điều hoang đường nhất" Ca sĩ Hà Linh hát bài "Điều hoang đường nhất" của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Video: LP.

- Cuộc sống của anh chị thay đổi thế nào từ khi có con?

- Chúng tôi cảm thấy cuộc sống đầy đủ, có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Trước kia, mỗi khi cãi nhau, tôi sẵn sàng đấm đá, la hét, mắng mỏ anh, làm đủ trò trẻ con như chặn số điện thoại, đòi chia tay. Giờ cả hai đều biết nhẫn nhịn, không bao giờ còn nói đến chuyện chia tay nữa. Nhiều lúc mệt mỏi, chúng tôi chỉ cần nhìn thấy em bé là mọi căng thẳng đều qua đi.

Tôi không phải típ phụ nữ thích được tặng hoa, quà mỗi dịp lễ nên không cần anh thể hiện tình cảm lãng mạn. Lúc mới quen nhau, anh tặng tôi một lẵng hoa và bị tôi dằn mặt: "Em không bao giờ muốn nhìn thấy những thứ phù phiếm như vậy trong căn nhà mình, việc nhận hoa dịp lễ thể hiện sự yếu thế của phụ nữ". Chúng tôi đồng điệu trong đam mê âm nhạc nên không cần thiết bày vẽ nhiều thứ màu mè khác. Nói chung, anh chỉ cần có trách nhiệm, chăm sóc mẹ con tôi là đủ.

Bài "Độc thoại" trong album "Nàng thơ" của Hà Linh Bài "Độc thoại" trong album "Nàng thơ" của Hà Linh. Video: LP.

- Chị định hướng hình ảnh mới của mình trong âm nhạc thế nào?

- Chồng là nguồn cảm hứng vô tận của tôi, vì thế, tôi cứ đi theo những gì anh vạch ra, theo đuổi dòng nhạc Jazz mà anh say mê. Tôi mới ra mắt album Nàng thơ - The Muse - thuộc thể loại Poetry Jazz. Trong đó, tôi và Jordon Carr đọc thơ của Phan Lê Hà trên nền nhạc Jazz do chồng tôi - anh Bảo Long - soạn. Album gồm bốn phần: Từ thoại - Độc thoại - Đối thoại - Giao thoại. Poetry Jazz hình thành từ những năm 1920, phát triển ở thập niên 1950 nhưng đến nay không phổ biến. Tôi và êkíp tự nhủ: "Nếu tất cả nghệ sĩ đều chọn những dòng nhạc thịnh hành để làm, ai sẽ đi tìm vẻ đẹp sơ khai của âm nhạc".

Để thu âm album, êkíp chúng tôi dành nhiều ngày tại một phòng thu chất lượng ở TP HCM. Tôi phải mang con trai theo. Trái với dự đoán, Nàng thơ được khán giả đặt khá nhiều, khiến tôi phải in thêm sau khi bán hết 500 bản. Tuy nhiên, nhiều người nói vẫn muốn nghe một album mà Hà Linh hát nhiều hơn. Tôi sẽ ra mắt CD khác vào cuối năm nhưng chưa muốn tiết lộ chi tiết.

Hà Linh tên đầy đủ là Phạm Hà Linh, sinh năm 1986. Cô được biết đến sau khi giành giải nhất Sao Mai 2007 - hạng mục nhạc nhẹ. Sau đó cô thi Sao Mai điểm hẹn 2008 nhưng sớm bị loại vì không tuân thủ quy định. Năm 2013, cô tham gia The Voice nhưng cũng sớm dừng bước. Khi đi hát, Hà Linh nhiều lần gây chú ý với phát ngôn táo bạo hay mặc hở hát nhạc Trịnh... Dù vướng nhiều ồn ào, Hà Linh được nhiều tên tuổi như nhạc sĩ Quốc Trung, diva Hồng Nhung... khen ngợi về giọng hát. Cuối năm 2018, sau hai năm vắng bóng làng nhạc, Hà Linh công khai chuyện cô đã kết hôn với nhạc sĩ Bảo Long.

Hà Thu