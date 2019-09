Hà Anh Tuấn ra album nhạc bằng phim

TP HCMCa sĩ Hà Anh Tuấn diễn vai khách mời và thể hiện các ca khúc trong phim "Truyện ngắn" do Cao Trung Hiếu đạo diễn.

Tối 25/9, Hà Anh Tuấn ra mắt phim Truyện ngắn tại TP HCM. "Tôi và ê-kíp xây dựng cả một dự án dài hơi để mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới với năm bài hát của tôi do Phan Mạnh Quỳnh viết", ca sĩ cho biết.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chuyển thể năm ca khúc Có chàng trai viết lên cây, Xuân thì, Thương em, Cô gái và cây dương cầm và An.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong buổi ra mắt phim "Truyện ngắn" tại TP HCM, tối 25/9. Ảnh: HAT.

Truyện ngắn kể về mối tình giữa An (Phương Anh Đào) và Phát (Liên Bỉnh Phát). Họ từng là bạn thời niên thiếu, bên nhau không rời. Phát lúc nhỏ (Võ Điền Gia Huy) luôn ấp ủ tình cảm dành cho cô bạn An (Lâm Thanh Mỹ), nhưng rồi cả hai bị chia tách do gia đình An chuyển đi xa. Câu chuyện khớp với nội dung ca khúc Có chàng trai viết lên cây.

Định mệnh đưa đẩy cho An và Phát gặp lại nhau trên đường đời sau 20 năm. Lần lượt từng giai đoạn trong tình yêu, cuộc sống của An và Phát được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, song hành cùng âm nhạc qua các ca khúc: Xuân thì, Thương em, Cô gái và cây dương cầm, An.

Trailer phim "Truyện ngắn" Traler phim "Truyện ngắn". Nguồn: Youtube.

Dàn diễn viên chính: Liên Bỉnh Phát, Phương Anh Đào, Võ Điền Gia Huy và Lâm Thanh Mỹ. Phương Anh Đào nói: "Với nhân vật An, tôi có rất nhiều cảm xúc khác lạ, khó diễn tả. Tôi phải tưởng tượng khá nhiều cũng như lắng nghe điều chỉnh từ đạo diễn để thể hiện được theo đúng mong muốn, ý đồ của biên kịch".

Êkíp phim "Truyện ngắn" (từ phải sang): Diễn viên Liên Bỉnh Phát, Phương Anh Đào, Thanh Mỹ, đạo diễn Cao Trung Hiếu, diễn viên Võ Điền Gia Huy, diễn viên Ngô Vi Đức, nhà sản xuất Minh Hoàng, ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Trước đó, Hà Anh Tuấn thực hiện liveshow ở Hội An để giới thiệu album Truyện ngắn. Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết với vai trò tổng đạo diễn show, anh hiểu rõ những câu chuyện Hà Anh Tuấn cùng Phan Mạnh Quỳnh ấp ủ và muốn kể bằng âm nhạc.

"Với một liveshow, tôi dùng thủ thuật sân khấu, tạo hình mỹ thuật, ánh sáng để khán giả thưởng thức trọn vẹn tác phẩm. Ở bộ phim âm nhạc, tôi muốn vẽ lên một bối cảnh, những nhân vật và câu chuyện để khán giả bước vào thế giới của ca khúc, thấy mình trong đó và cảm rõ nét hơn về những điều mà ca từ và giai điệu gửi gắm. Khán giả có thể nghe một album nhạc bằng thị giác với hình ảnh xuyên suốt", anh nói.

Truyện ngắn chiếu từ ngày 26 đến 28/9 tại các rạp ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.