Gu thời trang xa xỉ của Celine Dion

Celine Dion vừa thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới Tour Courage World Tour tại New York (Mỹ). Tạp chí Vogue đánh giá ca sĩ khiến giới thời trang choáng váng với gu mặc thời thượng và màu sắc. Cô sẽ bước sang tuổi 52 vào ngày 30/3. Hôm 8/3, giọng ca "My heart will go on" diện set đồ của nhà mốt Oscar de la Renta10 với áo len dệt kim trắng và váy xếp ly bồng bềnh họa tiết hoa. Các thiết kế từng thu hút các tín đồ thời trang khi ra mắt tại tuần thời trang New York hồi tháng hai. Ca sĩ kết hợp bông tai ngọc trai Lauren Addison, giá 5.300 USD. Ảnh: Shutterstock.