Chrissy Metz sinh năm 1980 tại Florida, Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2005 nhưng phải tới năm 2016, cô mới được nhiều người biết đến qua loạt phim truyền hình ăn khách This Is Us. Vai diễn Kate Pearson trong phim này mang đến cho cô các đề cử: "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại giải Emmy 2017 và giải Quả Cầu Vàng trong hai năm 2017, 2018. Năm 2018, theo trang Healthyceleb, cô nặng hơn 180 kg.