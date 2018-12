Ngoài Diên Hy công lược, phim Dying to Survive do Đàm Trác đóng chính đang làm mưa làm gió phòng vé Trung Quốc. Doanh thu tác phẩm vượt 440 triệu USD. Trước đó, cô được công nhận năng lực diễn xuất qua Truy hung giả (Cock and Bull), Mr. Tree... Năm 2009, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes, nhờ thể hiện trong Spring Fever.