Grammy 2020: Usher tri ân Prince

Trong vai trò người dẫn chương trình, Alicia Keys bước ra sân khấu nói: "Hôm nay chúng ta ở đây, trong đêm nhạc lớn nhất năm, tưởng thưởng những nghệ sĩ xuất sắc. Thật lòng tất cả chúng ta lúc này đều vô cùng buồn đau. Bởi sáng sớm nay, Los Angeles, nước Mỹ và toàn thế giới mất một người hùng". Lời dẫn mở màn tạo giây phút sâu lắng tưởng nhớ Kobe Bryant, khiến khán phòng lắng lại. Alicia cho biết Kobe là người yêu âm nhạc và hy vọng các nghệ sĩ cùng tri ân anh với những giai điệu hay nhất. Cô cất giọng hát mộc ca khúc It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday cùng nhóm Boyz II Men.

Tiếp đó, Alicia Keys trình diễn piano và màn hát ngẫu hứng, nhắc tới nhiều tên nghệ sĩ được vinh danh tại sự kiện năm nay. "Đây là giải Grammy, chúng ta sẽ ăn mừng. Đây là Alicia Keys - người sẽ đưa các bạn đến hết chương trình", cô hát.