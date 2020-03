Gợi ý phim xem lúc cách ly

Những người đang tự cách ly trong Covid-19 có thể xem "Watchmen", "Sex Education", "Grey's Anatomy"...

Variety giới thiệu một số series cho khán giả khi Covid-19 bùng phát ở Âu Mỹ. Cây bút Caroline Framke của trang này chia các series thành ba dạng: xem trong thời gian ngắn (dưới 15 tập), trung bình (từ 15 đến 40 tập) và dài (trên 40 tập).

Các series thuộc nhóm "thời gian ngắn" gồm Salt, Fat, Acid, Heat (4 tập), Watchmen (9 tập), Everything’s Gonna Be Okay, High Fidelity, Mythic Quest: Raven’s Banquet, Next in Fashion, Pen15 (đều 10 tập) và Fleabag (12 tập). Trong đó, Fleabag của Amazon được đánh giá cao về sự hài hước, chất lượng được bảo chứng qua sáu giải Emmy năm 2019. Trong phim, Phoebe Waller-Bridge hóa thân một phụ nữ trẻ phóng khoáng ở London (Anh). Còn Watchmen (của HBO) phù hợp những khán giả muốn có sự căng thẳng, kịch tính, kể về các siêu anh hùng trong một xã hội nhiều chia rẽ.

Thuộc nhóm "thời gian trung bình" là Succession, Sex Education (đều 20 tập), Élite (24 tập), Man Seeking Woman (30 tập), Miss Fisher’s Murder Mysteries (34 tập), Better Things (35 tập). Ở Việt Nam, series Sex Education của Netflix khá thu hút người xem, xoay quanh một thiếu niên 16 tuổi sống nội tâm, nhút nhát, kiếm tiền từ việc tư vấn sức khỏe tình dục cho các bạn học.

Nhóm series dài hơi là Angel (5 mùa, 110 tập), Jane the Virgin (5 mùa), How To Get Away With Murder, Private Practice (6 mùa), Buffy the Vampire Slayer, Mad Men, Golden Girls, Scandal (đều 7 mùa), Bob’s Burgers, Cheers, Frasier (đều 11 mùa) và Grey's Anatomy (16 mùa, 360 tập). Trong đó, Grey's Anatomy là một trong những series nổi tiếng nhất về y khoa, kéo dài 15 năm và khắc họa cuộc sống của các nhân viên y tế. Phim xoay quanh hành trình của các bác sĩ trẻ, đối mặt nhiều khó khăn trong nghề lẫn rắc rối đời tư. Ellen Pompeo - nữ chính loạt phim - thường là một trong các ngôi sao nhận lương cao nhất làng truyền hình Mỹ.

Ngoài Variety, New York Times cũng giới thiệu một số tác phẩm. Trang này gợi ý các loạt phim mang thông điệp tích cực, nội dung vui tươi như Schitt’s Creek, The Marvelous Mrs. Maisel, The Simpsons, 30 Rock, Daria, Gilmore Girls, The Good Place và Brooklyn Nine-Nine. Bên cạnh phim Mỹ, New York Times cũng nêu một số series nước ngoài như Prisoners of War (Israel), Sherlock, The Crown (Anh) hay Kingdom - phim gây sốt của Hàn Quốc.

Gần đây, Covid-19 bùng phát ở phương Tây, với số người nhiễm tăng nhanh ở nhiều nước như Mỹ, Italy, Anh, Đức, Tây Ban Nha. Để đối phó, Mỹ đóng cửa nhiều dịch vụ giải trí, yêu cầu người dân ở nhà để tránh lây nCoV. Italy, Anh và Tây Ban phong tỏa toàn quốc.

Ân Nguyễn