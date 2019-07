Giọng ca bolero 13 tuổi thi The Voice Kids

Khánh An - cô bé có các video hát bolero triệu view trên Youtube - tham gia Giọng hát Việt nhí mùa thứ bảy.

Khánh An sẽ góp mặt trong tập hai vòng Giấu mặt phát sóng tối 27/7. The Voice Kids là cuộc thi thứ hai cô bé tham gia, sau khi lọt vào top 10 game show hát dân ca Thần tượng tương lai năm 2016.

Khánh An hát 'Lòng mẹ 2' (sáng tác: Ngọc Sơn) Khánh An hát 'Lòng mẹ 2' (sáng tác: Ngọc Sơn).

Ca sĩ nhí cho biết muốn thử sức với sân chơi âm nhạc lớn nhân kỳ nghỉ hè. Ngoài thời gian học ở trường, Khánh An dành hai tiếng mỗi ngày để luyện thanh nhạc với giáo viên. Hè này, cô bé được mẹ dẫn đi biểu diễn ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... để làm quen sân khấu chuyên nghiệp.

Ở tuổi 13, Khánh An có kênh Youtube riêng để giới thiệu các video nhạc bolero do cô thể hiện. Nhiều video của Khánh An thu hút sự quan tâm như Đoạn tuyệt (Thái Thịnh sáng tác) - gần bảy triệu lượt xem, Xin em đừng khóc vu quy (Minh Phương sáng tác) - 2,5 triệu lượt xem... "Sinh ra ở Hà Nội nhưng con tôi thích nghe dân ca và bolero từ nhỏ. Em thường nghe các ca khúc của Như Quỳnh, Phi Nhung... nên làm quen sớm với lối hát đậm chất Nam bộ", mẹ Khánh An cho biết.

Ca sĩ 13 tuổi - Khánh An.

Giọng hát Việt nhí là phiên bản The Voice dành cho thí sinh từ chín đến 15 tuổi. Mùa thứ bảy phát sóng từ ngày 20/7. Cuộc thi có ba cặp huấn luyện viên: ca sĩ Hương Giang - nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Ali Hoàng Dương - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Tam Kỳ