Giày nam Adidas giảm giá trong 4 ngày

Giày Adidas VS Advantage Clean làm từ chất liệu da cao cấp, thoáng khí cả mặt trong và ngoài, tạo sự thoải mái dù mang trong thời gian dài. Đường may tỉ mỉ, chắc chắn. Màu trắng kết hợp logo Adidas xanh lá, dễ phối với nhiều kiểu trang phục. Giày thiết kế kiểu đế xuồng, cao 3 cm, tạo tính đàn hồi khi bước đi. Sản phẩm có giá 1,28 triệu đồng, ưu đãi đến 46% so với giá gốc.