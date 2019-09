Giáo phái tình dục lên phim

Phim của đài Lifetime xoay quanh việc con gái nữ diễn viên Catherine Oxenberg bị sa bẫy giáo phái tình dục NXIVM.

Escaping the NXIVM Cult: A Mother’s Fight to Save Her Daughter dựa trên hồi ký Captive của Catherine. Tác phẩm kể việc gia đình cô dính líu NXIVM - tổ chức biến nhiều phụ nữ thành nô lệ tình dục. Năm 2011, cô giới thiệu con gái tên India vào NXIVM vì nghĩ đây là nơi cung cấp các chương trình để tiến bộ bản thân.

Escaping the NXIVM Cult kể chuyện thiếu nữ sa bẫy giáo phái tình dục Trailer phim.

Catherine dần cảm thấy có chuyện bất ổn, muốn đưa con gái khỏi tổ chức. Tuy nhiên, India đã dấn sâu, nhập hội kín, bị đóng dấu chữ cái đầu tên của các lãnh đạo lên người. Cô phải duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt để giữ dáng, bị lạm dụng tinh thần, thể chất và phải tuyển mộ những phụ nữ khác. India thoát ra vào năm 2018, sau khi lãnh đạo tổ chức Keith Raniere bị bắt. Catherine dành nhiều thời gian để hàn gắn quan hệ, giúp con ổn định tinh thần.

Phim do Lisa Robertson đạo diễn, chiếu ngày 21/9 trên đài Lifetime. Andrea Roth, Jasper Polish đóng Catherine và con gái, còn Peter Facinelli hóa thân Keith Raniere.

Tuần này, diễn viên Sarah Edmondson cũng phát hành hồi ký Scarred: The True Story of How I Escaped NXIVM, the Cult that Bound My Life kể quãng đời của mình trong giáo phái. Chuyện về tổ chức được khơi lại khi sắp đến ngày 25/9 - tuyên án "giáo chủ" Keith Raniere.

Keith Raniere trong video vào tháng 1/2017. Ảnh: Youtube.

NXIVM có vỏ bọc là một công ty đa cấp sáng lập năm 1998. Raniere tự nhận là triết gia, buộc kẻ dưới quyền gọi mình là "người tiên phong", cung cấp các buổi gặp, chương trình giúp thành viên tiến bộ. Bên trong, hắn dựng hội kín DOS (Dominus Obsequious Sororium, tức "Chủ nhân các phụ nữ nô lệ"), giữ thông tin nhạy cảm của phụ nữ để ép họ phục vụ.

Khoảng 50 người từng bị Raniere ép quan hệ tình dục. Diễn viên Smallville Allison Mack là một trong các thành viên của tổ chức. Hoạt động của chúng bị phanh phui năm 2017, sau đó Raniere bị kết tội buôn bán tình dục, ép lao động bất hợp pháp và buôn người.

Ân Nguyễn