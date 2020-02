Giáng My mừng tuổi mẹ

TP HCMHoa hậu Giáng My tổ chức tiệc sinh nhật mừng mẹ bước sang tuổi 76, mời đồng nghiệp và người quen đến chung vui hôm 15/2.

Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự của chị tại quận 2. "Nếu có một điều ước có thể trở thành hiện thực, con mong mẹ tươi trẻ mãi mãi với con cháu", chị viết.

Hoa hậu Giáng My bên mẹ - nghệ sĩ Ánh Tuyết. Ảnh: G.M.N.

Giáng My kể sau khi bố chị mất vào năm 2019, chị luôn cố gắng bù đắp để mẹ - nghệ sĩ Ánh Tuyết - bớt thấy cô đơn, trống vắng. Mẹ Giáng My là giảng viên âm nhạc, một thời là hoa khôi trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Kết hôn năm 20 tuổi, bà lui về sau sân khấu, hậu thuẫn cho chồng con.

Năng khiếu âm nhạc, thơ ca của Giáng My một phần được truyền thụ từ mẹ. Chị thường hát, viết thơ tặng mẹ trong các dịp đặc biệt. Năm 2016, nhân Ngày của mẹ, chị sáng tác bài thơ kể về thân mẫu: "Người đàn bà có mái tóc dài nhất thế gian, mẹ tôi/ Người đàn bà có đôi mắt to buồn thăm thẳm, mẹ tôi/ Người đàn bà da trắng như tuyết, tên cũng Tuyết, mẹ tôi/ Khi còn bé tôi thường nghe mẹ hát/ Dưới trăng khuya những bài hát ru con/ Bài hát buồn như đời người thiếu phụ/ Ám ảnh trong tôi không thể xóa nhòa/ Bao năm tháng trôi qua giờ tôi đã lớn/ Mẹ tôi, tóc đã ngắn, mắt không còn lung linh, da không còn ánh tuyết/ Tay mẹ đã run khi may áo cho tôi/ Nhưng tình yêu đã theo thời gian sáng ngời lên rực rỡ/ Truyền vẻ đẹp diệu kì tình mẫu tử sang tôi/ Tôi may mắn nhận tràn sinh lực ấy/ Mẹ đã không còn bao năm tháng tươi vui/ Nếu có thể mong tháng năm dừng lại/ Con sẽ làm tất cả để mẹ vui".

Mẹ Giáng My hiện sống cùng con gái. Ảnh: G.M.N.

Giáng My sinh năm 1971, giành danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Người đẹp là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau cuộc thi, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim. Chị từng xuất hiện trong các tác phẩm Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em...Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My vẫn tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang. Con gái Giáng My là Anh Sa, sinh năm 1994, du học từ bé để kế nghiệp kinh doanh của gia đình.

Giáng My hát 'Tóc gió thôi bay' (sáng tác: Trần Tiến) Giáng My hát 'Tóc gió thôi bay' (sáng tác: Trần Tiến) năm 2015. Video: THVL.

Tam Kỳ