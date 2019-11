Giám khảo Linh 3T livestream cùng độc giả iOne

Linh 3T chia sẻ nhiều kinh nghiệm thi đấu Kpop tại nước ngoài trong số livestream đặc biệt trên Fanpage 'Kpop Dance For Youth' vào 15h30 chiều nay.

*Độc giả theo dõi livestream tại đây.

Ngoài ra, vị giám khảo này cũng nói về cảm nghĩ khi làm ban giám khảo Kpop Dance For Youth, lời khuyên của anh dành cho các đội thi top 20 chuẩn bị bước vào vòng Biểu diễn (19h30,ngày 10/11 tại Hội trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Bên cạnh phần giao lưu với Linh 3T, đại diện top 20 còn tham gia livestream bốc thăm thứ tự thi. Cuối cùng, như thường lệ, livestream có minigame bốc thăm con số may mắn. Hai phần thưởng giá trị sẽ dành cho ai trả lời đúng câu hỏi và comment con số may mắn ngay dưới livestream.

Ban giám khảo cuộc thi Linh 3T.

Linh 3T - với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, đã giành nhiều giải thưởng như: Vô địch Got to Dance Vietnam Session 1- 2014; giải nhất Battle of the year South Asia 2014; giải nhất Centaur Dance Showdown International 2013; Top 16 BBOY xuất sắc thế giới năm 2011; giải nhất Freestyle Session khu vực Đông Nam Á năm 2011; giải ba Vô địch thế giới R16 tại Hàn Quốc 2010... Anh cũng thường xuyên làm ban giám khảo cho các cuộc thi nhảy uy tín ở Việt Nam và trên thế giới.

Theo sát "Kpop Dance For Youth" từ những ngày đầu khởi động, giám khảo Linh 3T nhận định clip của các đội thi khá đồng đều, nhảy máu lửa và được đầu tư về trang phục, chất lượng.

Thành Anh