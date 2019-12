Giải Oscar công bố 10 phim quốc tế năm 2019

"Parasite" (Hàn Quốc), "Pain and Glory" (Tây Ban Nha)... được Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ chọn vào top 10 giải Oscar phim quốc tế hay nhất năm 2019.

Ngày 17/12, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn một số hạng mục Oscar 2020. Ở giải phim quốc tế, loạt ứng viên mạnh như Parasite (Hàn Quốc), Pain and Glory (Tây Ban Nha), Honeyland (Bắc Macedonia), The Painted Bird (Czech), Les Misérables (Pháp) đi tiếp.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer Parasite.

Trong hạng mục phim quốc tế (trước là phim nói tiếng nước ngoài), mỗi nước cử một tác phẩm tham dự. Đại diện của Việt Nam (Hai Phượng, tức Furie) trượt top 10. Năm nay, giới quan sát nhận định Parasite nổi trội nhất, nhiều khả năng lần đầu đem về giải thưởng cho Hàn Quốc. Tác phẩm này thậm chí có cơ hội ở giải đạo diễn xuất sắc (cho Bong Joon-ho).

Một số cảnh kỹ xảo trong The Lion King (2019) Một số kỹ xảo trong "The Lion King". Video: Disney.

Top 10 giải kỹ xảo có một số bom tấn như Avengers: Endgame, Captain Marvel, The Lion King. Ở hạng mục này, The Lion King được xem là ứng viên mạnh nhất với công nghệ kiến tạo thiên nhiên hùng vĩ cùng hàng trăm con thú giống thật. Danh sách rút gọn giải hóa trang cũng có nhiều phim gây chú ý năm nay như Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Rocketman, Maleficent: Mistress of Evil.

Từ danh sách rút gọn, Viện Hàn lâm sẽ công bố các đề cử ngày 13/1/2020. Lễ trao giải Oscar lần 92 sẽ diễn ra vào ngày 9/2/2020 ở Los Angeles (California, Mỹ).

* Danh sách rút gọn một số giải ở Oscar 2020

Ân Nguyễn