Gia đình không tổ chức lễ viếng Thái Thanh

MỹGia đình danh ca Thái Thanh mong mọi người gửi lời cầu nguyện đến bà, không dự lễ viếng, an táng vì Covid-19.

Trong cáo phó chiều 18/3 (giờ địa phương), gia đình cho biết: "Thay cho sự tham dự, chia buồn, an táng và phúng điếu, mọi người yêu thương Tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh hãy cùng cầu nguyện cho mẹ chúng tôi được an nghỉ trong an bình". Gia đình danh ca xin không nhận phúng điếu, vòng hoa.

Danh ca Thái Thanh ở tuổi trung niên. Ảnh: Nhacvangbolero.

Danh ca Hương Lan nói hiện thống đốc bang California cấm mọi hoạt động tụ tập trên 10 người trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đến ngày 18/3, nước này ghi nhận 9.269 ca nhiễm, 151 người chết. Ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump khuyên dân Mỹ không tụ tập đến 10 người, còn người già ở nhà để tránh bị lây nhiễm.

Hương Lan cho biết bản thân và nhiều khán giả mộ điệu buồn khi lỡ cơ hội trực tiếp tiễn biệt danh ca. Chị kể Ý Lan - con gái cố nghệ sĩ Thái Thanh - đau xót nhưng chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự cho mẹ bởi trước khi qua đời bà rất yếu. Ý Lan không đi diễn xa để ở bên chăm lo cho mẹ.

Danh ca Thái Thanh qua đời ngày 17/3 tại Mỹ, thọ 86 tuổi. Bà là một trong những gương mặt ảnh hưởng sâu sắc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam bởi tài năng, tình yêu bền bỉ, trọn vẹn dành cho âm nhạc. Dù hiểu bà qua đời vì tuổi cao, sức yếu, nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ vẫn bàng hoàng.

Bà tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh năm 1934 tại Hà Nội. Nghệ sĩ vốn là con nhà nòi âm nhạc, chị gái là ca sĩ Thái Hằng, anh rể là nhạc sĩ Phạm Duy, anh trai là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, con gái là ca sĩ Ý Lan.

Ý Lan bên mẹ - danh ca Thái Thanh (phải) - năm 2018. Ảnh: Ý Lan.

Năm 1946, Thái Thanh tản cư cùng gia đình vào Chợ Đại, Thanh Hóa - nơi bà bắt đầu hát lúc 14 tuổi. Cùng năm, Thái Hằng cưới nhạc sĩ Phạm Duy. 16 tuổi, bà được anh rể Phạm Duy chỉ bảo về nhạc lý và kỹ thuật, đồng thời tự luyện tập, trau dồi kỹ năng xướng âm. Giọng hát của bà hợp với nhạc Phạm Duy, từ nhạc quê hương, nhạc tình cho tới các bản trường ca. Năm 1951, gia đình Phạm Duy về Hà Nội rồi chuyển vào Sài Gòn sống, Thái Thanh cũng đi theo. Thập niên 1950, giọng hát của bà được yêu thích, từ giới trí thức đến khán giả bình dân. Thái Thanh xuất hiện trên khắp các chương trình ca nhạc truyền thanh, truyền hình. Đầu thập niên 1970, bà cùng ban hợp ca Thăng Long thường xuyên biểu diễn tại vũ trường ăn khách Đêm màu hồng.

Giọng hát của bà chịu nhiều ảnh hưởng của chầu văn, quan họ, chèo. Bà tự học nhạc bằng cách đặt mua các sách luyện thanh bằng tiếng Pháp. Danh ca sở hữu giọng light lirico soprano (tạm dịch: nữ cao trữ tình mảnh).

Thái Thanh kết hôn năm 1956 với tài tử Lê Quỳnh tại Sài Gòn. Bà sống ở khu vực gần chợ Thái Bình. Năm 1965, bà ly dị Lê Quỳnh sau khi đã có ba con gái và hai con trai. Bà ở lại Việt Nam cho đến năm 1985 thì sang Mỹ định cư.

Tình hoài hương - Thái Thanh Thái Thanh hát Tình hoài hương (Phạm Duy). Video: Youtube.

Tâm Giao