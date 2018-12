'Ghostbusters' là phim hài mở màn ăn khách nhất Bắc Mỹ 2016

‘Ghostbusters’ của Chris Hemsworth làm lại phim hài thập niên 1980 / 'Ghostbusters' lập kỷ lục lượng người hóa trang thành ma

Variety đưa tin Ghostbusters thu về 46 triệu USD tuần qua và trở thành phim hài có doanh thu tuần mở màn cao nhất từ đầu năm tới nay. 54% khán giả mua vé xem phim là nữ giới và 55% người xem trên 25 tuổi. Đây cũng là tác phẩm mở màn cao nhất trước nay với cả đạo diễn Paul Feig và nữ diễn viên Melissa McCarthy. Phim ăn khách hơn ba phim hài gây sốt gần đây của bộ đôi là Spy, The Heat và Bridesmaids.

"Ghostbusters" là phim hài hước mở màn ăn khách nhất nửa đầu năm 2016 nhưng doanh số vẫn không khả quan so với một bom tấn.

Mặc dù là phim hài có doanh thu ăn khách nhất từ đầu năm tới nay, con số mở màn của Ghostbusters được đánh giá không khả quan so với ngân sách tầm bom tấn - 144 triệu USD. "Bất kỳ bom tấn nào mở màn nội địa dưới 50 triệu USD cuối cùng sẽ không chiến thắng ở phòng vé Mỹ. Phim phải trông chờ vào doanh thu ở thị trường thế giới nếu muốn có lãi", Jeff Bock - nhà phân tích phòng vé của tập đoàn Exhibitor Relations - nhận định.

Ghostbusters kể về một nhóm nhà khoa học lập dị đi bắt ma để cứu cư dân thành phố New York, Mỹ. Tác phẩm của hãng Sony gây xôn xao vì dựng lại phim hài cùng tên nổi tiếng thập niên 1980 và quy tụ dàn sao toàn nữ giới - Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinno, Leslie Jones. Chris Hemsworth tham gia vai phụ. Hãng Sony dự kiến làm phần tiếp theo nếu Ghostbusters thành công về mặt doanh thu.

Dàn sao nữ của "Ghostbusters".

Trong khi đó, The Secret Life of Pets giữ vững vị trí quán quân phòng vé với 50,6 triệu USD tuần qua. Hoạt hình của hai hãng Illumination và Universal hiện đạt doanh thu 203 triệu USD ở Bắc Mỹ. Phim đang là một trong những tác phẩm hoạt hình gây sốt nhất mùa hè năm nay.

Tính tới hết tuần qua, The Legend of Tarzan gom 103,1 triệu USD nội địa. Finding Dory vượt mặt Shrek 2 (441,2 triệu USD) để trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Mỹ với 445,5 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Secret Life of Pets - Universal - 50,5 triệu USD

2. Ghostbusters (2016) - Sony - 46 triệu USD

3. The Legend of Tarzan - Warner Bros. - 11,1 triệu USD

4. Finding Dory - Buena Vista - 11 triệu USD

5. Mike and Dave Need Wedding Dates - Fox - 7,5 triệu USD

6. The Purge: Election Year - Universal - 6,08 triệu USD

7. Central Intelligence -Warner Bros. - 5,3 triệu USD

8. The Infiltrator - Broad Green - 3,3 triệu USD

9. The BFG - Buena Vista - 3,7 triệu USD

10. Independence Day: Resurgence - Fox - 3,4 triệu USD

