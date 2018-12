Gary Oldman bất ngờ thất bại tại giải thưởng ở quê nhà

'Darkest Hour' tôn vinh dũng khí và lòng bất khuất / 200 giờ hóa trang, 61 gương mặt giả giúp Oldman hóa thủ tướng Anh

London Critics’ Circle Film Awards là giải thường niên của Hội Phê bình Phim London (Anh). Tại lễ trao giải lần 38, diễn ra vào ngày 28/1 (giờ địa phương), Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) thắng giải "Nam diễn viên chính của năm", vượt qua Gary Oldman (Darkest Hour). Oldman cũng mất giải "Nam diễn viên người Anh/Ireland của năm" vào tay Daniel Kaluuya (Get Out).

Trang Golderby bình luận sự thất thế của Gary Oldman là bất ngờ, bởi tài tử Anh thống trị các giải thưởng gần đây. Với vai Thủ tướng Churchill trong Darkest Hour, ông được dự đoán là ứng viên nặng ký trên đường đua Oscar. Golderby nhận định con đường đến với tượng vàng Oscar của nam diễn viên 59 tuổi bắt đầu gập ghềnh sau thất bại này.

Hội Phê bình phim London trao giải phim xuất sắc cho Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, giải đạo diễn cho Sean Baker (The Florida Project) và giải biên kịch cho Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Lesley Manville (Phantom Thread) và Hugh Grant (Paddington 2) lần lượt nhận giải nữ chính, nữ phụ và nam phụ.

Hugh Grant nhận giải nam diễn viên phụ.

Variety nhận định các giải của Hội Phê bình phim London được chia đều cho các phim. Trang này tiếc nuối khi Hugh Grant không thể dự tranh Oscar sắp tới, bởi Paddington 2 phát hành ở Mỹ vào năm 2018. Theo quy định, các phim tham gia Oscar lần 90 phải được phát hành ở Mỹ trong năm 2017.

Trước đó, ngày 27/1, tại Mỹ, Hội Đạo diễn Nghệ thuật (ADG) trao giải Art Directors Guild Awards lần 22, tôn vinh các nhà thiết kế sản xuất. Logan thắng hạng mục phim đương thời (lấy bối cảnh thời nay), Blade Runner 2049 thắng hạng mục phim giả tưởng. Giải cho các phim lấy bối cảnh lịch sử (period film) thuộc về The Shape of Water, còn Coco thắng giải phim hoạt hình.

Các giải thưởng ở London Critics’ Circle Film Awards Phim của năm: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Đạo diễn của năm: Sean Baker (The Florida Project) Nữ diễn viên chính của năm: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nam diễn viên chính của năm: Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) Nữ diễn viên phụ của năm: Lesley Manville (Phantom Thread) Nam diễn viên phụ của năm: Hugh Grant (Paddington 2) Biên kịch của năm: Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Phim nói tiếng nước ngoài của năm: Elle Phim tài liệu của năm: I Am Not Your Negro Thành tựu kỹ thuật của năm: Dennis Gassner, thiết kế sản xuất (Blade Runner 2049) Phim Anh/Ireland của năm: Dunkirk Nữ diễn viên Anh/Ireland của năm: Sally Hawkins (The Shape of Water, Maudie và Paddington 2) Nam diễn viên Anh/Ireland của năm: Daniel Kaluuya (Get Out) Nhà làm phim Anh/Ireland đột phá của năm: Francis Lee (God’s Own Country) Nghệ sĩ Anh/Ireland trẻ của năm: Harris Dickinson (Beach Rats) Phim ngắn Anh/Ireland của năm: We Love Moses (Dionne Edwards) Giải thành tựu trọn đời (Dilys Powell Award): Kate Winslet

Ân Nguyễn