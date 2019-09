'Gã hề ma quái 2' thu gần 70 tỷ đồng ở Việt Nam

"It: Chapter Two" hiện thu 68 tỷ, nhiều khả năng thành phim kinh dị Hollywood ăn khách nhất Việt Nam từ đầu năm.

Tác phẩm ra mắt từ ngày 6/9, áp đảo về số suất chiếu ở các hệ thống rạp lớn như CGV, Galaxy, Lotte. Ở vài rạp, It: Chapter Two chiếm hơn 50% số suất trong cuối tuần đầu. Tuần qua, phim kinh dị tiếp tục dẫn đầu phòng vé, vượt trội hai phim mới ra mắt là Love Battle (Thách yêu 2 năm) và Người lạ ơi. Đến ngày 17/9, tác phẩm vẫn chiếm nhiều suất nhất ở một số rạp.

Trailer It 2 Trailer "It: Chapter Two".

Nhà phát hành CGV cho biết It: Chapter Two thu nhiều hơn 25% so với Annabelle Comes Home, tính cùng số ngày chiếu. Tác phẩm về chú hề ma sau tuần này nhiều khả năng vượt mốc 70 tỷ của Annabelle Comes Home, thành phim kinh dị Hollywood ăn khách nhất Việt Nam từ đầu năm.

Anh Xuân Phúc - người nhiều năm làm phát hành phim - nói doanh thu này thuộc dạng ổn cho phim bom tấn. Tuy nhiên, anh đánh giá chất lượng It: Chapter Two chỉ ở mức khá: "Phần hai nhiều chi tiết hơn phần đầu nên dài dòng. Khán giả không phải fan của truyện gốc hoặc đủ kiên nhẫn sẽ khó cảm được cả phim. Về doanh thu, phần hai ăn khách một phần nhờ sức hút có sẵn từ phần trước".

It: Chapter Two lấy bối cảnh 27 năm sau các sự kiện phần đầu, khi nhóm trẻ thị trấn Derry (Mỹ) đã trưởng thành. Họ quay lại nơi xưa để đối đầu chú hề ma Pennywise (Bill Skarsgård đóng) - kẻ dần khôi phục sức mạnh. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận 62% đánh giá tích cực, trong khi It là 86%.

Ân Nguyễn