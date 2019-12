'Frozen 2' thu 60 tỷ đồng ở Việt Nam

Sau gần hai tuần, bom tấn "Frozen 2" đạt 60 tỷ đồng ở Việt Nam, còn trên toàn cầu là hơn 700 triệu USD.

Cuối tuần qua, Frozen 2 duy trì độ ăn khách ở phòng vé Việt, chiếm số suất chiếu tương đương Anh trai yêu quái (phim nội mới ra mắt). Tác phẩm nối dài chuỗi thành công của hãng Disney ở Việt Nam năm nay, sau Captain Marvel, Avengers: Endgame, The Lion King, Aladdin.

​Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá 2) Trailer phim.

Frozen 2 có các suất chiếu sớm trong ngày 20, 21/11 trước khi công chiếu từ ngày 22/11. Nhãn P (phù hợp mọi đối tượng khán giả), hình ảnh bắt mắt, độ mạnh của thương hiệu giúp phim hút khách.

Trên toàn cầu, Frozen 2 cũng thắng lớn, hiện thu 738 triệu USD, trong đó có 287 triệu USD ở Mỹ. Cuối tuần qua, bom tấn dẫn đầu nước này với 85 triệu USD, chỉ giảm 34% so với tuần trước đó (thông thường các phim giảm 50% doanh thu từng tuần). Ngoài nước Mỹ, Frozen 2 thu 164 triệu USD từ 45 thị trường.

Frozen 2 được dự đoán sớm đạt một tỷ USD, là phim thứ sáu của Disney cán mốc này năm nay, sau Avengers: Endgame, The Lion King, Captain Marvel, Toy Story 4 và Aladdin. Hãng phim Hollywood hiện chiếm sáu trên mười tác phẩm ăn khách nhất năm. Con số này nhiều khả năng còn tăng khi Star Wars: The Rise of Skywalker ra mắt cuối tháng 12.

Trong Frozen 2, nữ hoàng Elsa bỗng nhiên nghe thấy những tiếng gọi kỳ lạ từ phương Bắc. Cô cùng em gái Anna và những người bạn dấn thân vào hành trình tìm kiếm nguồn gốc sức mạnh ma thuật của bản thân. 76% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ân Nguyễn