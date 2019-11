'Frozen 2' lấn át phim Việt ở phòng vé

Hoạt hình "Frozen 2" áp đảo phòng vé nội với 33 tỷ đồng sau tuần qua, trong khi "Ngốc ơi tuổi 17" có doanh thu ít ỏi.

Theo nhà phát hành CGV, bom tấn Disney có mở màn cao thứ hai trong các phim hoạt hình ở Việt Nam từ trước đến nay, chỉ sau How to Train Your Dragon 3 (ra mắt Tết năm nay). Frozen 2 chiếm hai phần ba tổng số vé toàn thị trường cuối tuần qua. Ở nhiều rạp thuộc hệ thống CGV, Lotte, Galaxy, phim chiếm hơn một nửa số suất mỗi ngày. Tác phẩm có các suất chiếu sớm trong ngày 20, 21/11 trước khi chính thức công chiếu từ ngày 22/11.

​Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá 2) Trailer phim.

Thành công của Frozen 2 đến từ chất lượng, nhãn P (cho mọi đối tượng khán giả) và độ nổi tiếng của phần trước. Phòng vé Việt cũng không có phim nào đủ mạnh để cạnh tranh bom tấn Disney. Theo trang khảo sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, hai phim mới ra mắt tuần qua là Mermaid Down (Người cá báo thù) và Ngốc ơi tuổi 17 thu không quá hai tỷ đồng.

Trong đó, Ngốc ơi tuổi 17 chỉ thu hơn 400 triệu đồng, chiếm số suất ít ỏi ở các rạp. Tác phẩm kể về một nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, đối mặt với nhiều thay đổi và trắc trở cuộc sống. Dù có thông điệp tốt, diễn viên đẹp, phim chưa hấp dẫn về kịch bản, cách thể hiện. Trên VnExpress, nhiều khán giả chấm phim điểm thấp.

Trên toàn cầu, Frozen 2 cũng thắng lớn với 350 triệu USD trên toàn cầu trong tuần qua. Ở Mỹ, phim dẫn đầu phòng vé với 127 triệu USD - thành tích mở màn cao nhất trong các phim hoạt hình không ra mắt mùa hè. Các thị trường ăn khách khác của phim là Trung Quốc (53 triệu USD), Hàn Quốc (31,5 triệu USD) Nhật (18,2 triệu USD) và Anh (17,8 triệu USD).

Tác phẩm lấy bối cảnh khoảng ba năm sau những sự kiện phần đầu. Nữ hoàng Elsa bỗng nhiên nghe thấy những tiếng gọi kỳ lạ từ phương Bắc, từ đó dấn thân vào hành trình tìm kiếm nguồn gốc sức mạnh ma thuật của bản thân.

Frozen (2013) thu 1,274 tỷ USD, từng giữ ngôi hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong sáu năm trước khi bị The Lion King soán ngôi. Bộ phim ghi dấu ấn trong văn hóa đại chúng, nhất là với đối tượng khán giả nhí. Phim cũng giành hai giải Oscar năm 2014 cho "Phim hoạt hình xuất sắc" và "Ca khúc trong phim" (Let It Go).

Ân Nguyễn