First News thưởng 100 triệu đồng nếu phát hiện nơi in sách lậu

Giới làm sách bức xúc khi First News thua kiện cơ sở đóng sách lậu

Hôm 21/9, Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News) tổ chức họp báo, công bố mức thưởng từ 10 đến 100 triệu đồng cho người phát hiện ra nơi in lậu sách của họ. “Trước ma trận sách giả, chúng tôi phải tự bảo vệ mình, bảo vệ thành quả của những người làm sách chân chính”, ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc công ty - nói.

Nhiều sách bán chạy của First News bị in lậu.

Thời gian qua, công ty của ông Phước đã tiến hành 15 ngày khảo sát tại các tỉnh thành miền Bắc là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa. Họ phát hiện gần 3.000 cuốn sách và 278 đầu sách của công ty bị in lậu. Đây mới chỉ là số lượng được trưng bày tại gian hàng.

Ông Phước cho biết mặc dù đã dùng công nghệ cao như in mực phản quang để chống scan hay dùng nhũ định hình trên bìa sách, hình thức làm sách lậu của các cơ sở ngày càng tinh vi. Ông cũng khẳng định những cuốn sách lậu có giá bìa cao hơn sách thật. Người mua sách thường bị lừa trước chiêu trò "giảm giá sâu" tới 50% của những đơn vị bán sách lậu. "Thực tế họ giảm 50% nhưng giá vẫn cao hơn sách thật giảm 20%", ông nói.

Giám đốc First News chia sẻ trong buổi họp báo.

Trong cuộc họp báo, First News cũng công bố diễn biến mới nhất vụ kiện cơ sở Huy Thi gia công sách lậu của đơn vị này. Đơn vị này đã gửi đơn kháng nghị đối với bản án dân sự phúc thẩm ngày 27/8/2014 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội lên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

First News theo đuổi vụ kiện cơ sở Huy Thi từ năm 2011, sau khi cùng cơ quan chức năng thu giữ hơn 10.000 cuốn sách in lậu các tác phẩm mà đơn vị này giữ bản quyền.

Trong phiên phúc thẩm năm 2014, tòa ra phán quyết Huy Thi chỉ gia công sách sau in, số sách bị in lậu đã được tiêu hủy, không lưu hành trên thị trường, không gây thiệt hại gì cho First News. Tòa bác yêu cầu của công ty sách đồng thời yêu cầu công ty này nộp án phí dân sự.

Không chấp nhận thua kiện, First News cho biết sẽ theo đuổi đến cùng, nếu không thỏa đáng sẽ đưa ra tòa án quốc tế.

Trịnh Mỹ