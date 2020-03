Fendi lần đầu ra mắt chiếc túi tỏa hương

Hương nước hoa trên mỗi chiếc túi FendiFrenesia có thể kéo dài đến ba năm.

Dấu ấn mùi hương dần trở nên đậm nét trong làng thời trang thế giới và lan tỏa thành xu hướng có cá tính riêng. Trước đó, các tín đồ thời trang "săn lùng" bộ sưu tập nhãn dán và trang sức tỏa hương của thương hiệu nước hoa Pháp Diptyque hay Scent To Go - chiếc "đĩa" nước hoa cỡ nhỏ có thể mang theo trong túi, do Jo Malone sáng chế.

Thương hiệu Italy Fendi cũng hưởng ứng xu hướng hương thơm bằng cách bắt tay với nhà chế tác nước hoa danh tiếng người Pháp - Francis Kurkdjian. Cả hai muốn tạo mùi hương mang đậm cá tính của Baguette, với tên gọi mới - FendiFrenesia.

Trong quá trình gia công, nước hoa được tẩm vào chất liệu da, từ đó hương thơm được "ướp" sâu bên trong, trở thành "nhân cách" của chiếc túi. Theo đại diễn Fendi, hương nước hoa trên mỗi chiếc túi có thể kéo dài đến ba năm.

Bộ sưu tập túi tỏa hương của Fendi. Ảnh: Allure.

Khá nhiều người tỏ ra tò mò về hương thơm của FendiFrenesia. Theo hãng, đó là sự kết hợp giữa mùi hương của da - điều tạo nên sự sang trọng của chiếc túi - cùng xạ hương, các nốt hương có sự thay đổi uyển chuyển từ nồng nàn sang dịu nhẹ và dần trở thành một phần của cơ thể.

Người mẫu bạch biến Winnie Harlow gốc Canada chuộng mẫu túi tỏa hương mới của Fendi. Ảnh: Vogue.

Nhà chế tác nước hoa Francis Kurkdjian cho rằng: "FendiFrenesia gợi hương vị trên cổ của người mình yêu. Nó không phải là mùi hương được thêm vào, mà của chính bản thể, một phần con người họ. Với FendiFrenesia, mỗi chiếc túi hoàn hảo hơn khi nước hoa trở thành linh hồn và tỏa ra 'nhân cách' bản thể".

FendiFrenesia Baguette được gia công với ba kích cỡ, đi kèm một lọ nước hoa cỡ nhỏ để tín đồ có thể dùng theo cách truyền thống hoặc xịt lên túi nhằm kéo dài hương thơm.

Vân Nguyễn (Theo: Fendi)