Fan Việt đội mưa cổ vũ sao Hàn

Hà NộiHàng nghìn fan mặc áo mưa, che ô cổ vũ EXO- SC, Taemin (SHINee), NCT 127 trong sự kiện tối 11/1.

2020 Kpop Super Concert diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam và một số khán giả đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sát giờ biểu diễn trời đổ mưa, các fan mặc áo mưa, che ô, hòa vào "biển" người chờ đón thần tượng. Yuka ( 28 tuổi) từ Nhật Bản đến Việt Nam cổ vũ cho Taemin. Cô nói: "Tôi thần tượng SHINee và Taemin được sáu năm, hầu như không bỏ qua bất kỳ buổi diễn nào của các bạn ấy. Tôi đi mấy chục nghìn km tới đây thì chút mưa này có là gì". Trong suốt hơn ba giờ đồng hồ, các ca sĩ Hàn thể hiện loạt bản hit. Các fan liên tục reo hò, vẫy light stick và hòa giọng cùng thần tượng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Fan mặc áo mưa reo hò cổ vũ thần tượng.

Sehun và Chanyeol (EXO-SC) khiến sân vận động như vỡ tung khi bước ra sân khấu và trình diễn What a life, Closer to you, Borderline, Roller Coaster, Just us 2. Các fan đồng thanh gọi tên hai thành viên và hát đệm cho họ. Trên khán đài, cộng đồng V-EXOL (fanclub EXO tại Việt Nam) mở đèn xếp chữ "Yêu SC" màu đỏ trên nền ánh đèn trắng tạo nên khung cảnh đẹp. Sau năm bài hát, họ nói phần trình diễn kết thúc, chào khán giả và đi vào trong, nhiều người bày tỏ tiếc nuối. Tuy nhiên, sân khấu bất ngờ sáng đèn, giai điệu We young vang lên, EXO-SC quay lại tiếp tục hát khiến khán giả reo hò.

Nhóm nhạc NTC 127, Elris, ACE, AlphaBAT... cũng mang đến các tiết mục nhiều cảm xúc. Taemin kết thúc chương trình với loạt hit Move, Want, Danger cùng vũ đạo đẹp mắt bất chấp mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ca sĩ cũng gây xúc động với bản ballad Hypnosis, Snow Flower.

Màn trình diễn của các thành viên NCT 127 Màn trình diễn của các thành viên NCT 127. Video: Hiểu Nhân.

Các nghệ sĩ liên tục bày tỏ tình cảm qua những câu nói đơn giản như "Xin chào", "Tôi yêu Việt Nam", "Anh yêu em", "Xin cảm ơn"... Sehun bày tỏ xúc động khi quay trở lại Việt Nam và được fan cổ vũ nồng nhiệt. Chanyeol nhớ lại kỷ niệm biểu diễn ca khúc Người ấy (Trịnh Thăng Bình) trong nhạc hội Music Bank tại sân vận động Mỹ Đình cách đây 5 năm. Hai thành viên EXO-SC nhắc fan "cẩn thận không ốm" trước thời tiết mưa lạnh. "Chúng tôi không nghĩ rằng thời tiết Hà Nội lại lạnh như vậy. Hy vọng màn trình diễn khiến mọi người phải nhảy nhót và trao nhau những cái ôm ấm áp", Sehun dẫn lời cho tiết mục Just us 2 sôi động.

Taemin – thành viên của nhóm SHINee – khiến nhiều fan bật cười khi nói thích món phở và muốn lên phố Tạ Hiện uống bia sau khi kết thúc chương trình. Ca sĩ cho biết anh từng đến Đà Nẵng trong một chuyến công tác và dự định ghé thăm thành phố biển Quy Nhơn theo lời bạn bè giới thiệu. Trong khi đó, các chàng trai NCT 127 cảm động trước tình cảm của người hâm mộ. "Xin chào và gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Chúng tôi yêu các bạn nhiều lắm", thành viên Mark nói. Nhóm hứa quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất với một đêm nhạc riêng.

Lê Mai (20 tuổi, Hà Nội) phấn khích khi lần đầu được xem trực tiếp thần tượng biểu diễn. "Yêu thích EXO lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, được nghe các anh nói tiếng Việt, trò chuyện với mình. Cảm giác như giữa thần tượng và fan không còn khoảng cách", cô nói.

Chanyeol đội nón lá do fan Việt gửi tặng trong khi biểu diễn.

Tóc Tiên – nghệ sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn trong chương trình - gây ấn tượng giữa dàn sao Hàn. Cô mở màn đêm nhạc bằng tiết mục Không ai hơn em đâu anh và Hôm nay tôi cô đơn quá (sáng tác Hứa Kim Tuyền), Walk away (Lưu Thiên Hương) kết hợp vũ đạo sôi động. Khi ca sĩ thể hiện bản ballad Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam), hàng nghìn fan đồng loạt hát theo đoạn điệp khúc. Tóc Tiên cảm động và liên tục nói cảm ơn cộng đồng fan Kpop đã cổ cũ cô. Trước đó, ban tổ chức cho biết họ chọn Tóc Tiên vì ca sĩ có phong cách trình diễn sôi động, hình ảnh tốt và lượng fan đông đảo.

Đại diện duy nhất của Việt Nam – ca sĩ Tóc Tiên – hát mở màn.

2020 Kpop Super Concert thuộc chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn. Chương trình ghi điểm bởi tổ chức chuyên nghiệp, phân khu hợp lý, hướng dẫn khán giả vào sân theo trình tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Tuy nhiên, dưới sân khấu và trên khán đài còn nhiều chỗ trống. Sát giờ diễn, nhiều "cò mồi" giao bán vé vào khu vực VIP với giá chỉ 100.000 đồng. Đêm nhạc bán 40.000 vé với mức giá dao động từ 500.000 đến 5.000.000 đồng - giá vé quá cao so với đối tượng khán giả trẻ, phần lớn là học sinh, sinh viên.

Hiểu Nhân (ảnh: Vũ Toàn)