Fan Michael Jackson kiện hai nhân vật chính phim 'Leaving Neverland'

Người hâm mộ ở Pháp cho rằng Wade Robson và James Safechuck vu khống cố ca sĩ ấu dâm.

Theo Reuters, ba tổ chức Michael Jackson Community, The MJ Street và On The Line Group đệ đơn lên tòa án thành phố Orleans hôm 4/7, tố cáo Wade Robson và James Safechuck làm xấu hình ảnh Michael Jackson qua bộ phim tài liệu Leaving Neverland. Hành động của các nhóm fan này nhằm kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố ca sĩ cuối tháng trước. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 4/10.

Wade Robson (trái) và James Safechuck, hai người nói từng bị Michael Jackson ấu dâm trong phim "Leaving Neverland". Ảnh: HBO.

Theo luật Pháp, người chết vẫn được chính phủ bảo vệ danh dự. Công dân có quyền kiện những hành vi phỉ báng, bôi nhọ người quá cố. Emmanuel Ludot, luật sư đại diện cho nhóm người hâm mộ, ví Leaving Neverland như một hành động "vòi tiền" Michael Jackson. Ông cho biết các thân chủ muốn chứng minh thần tượng của mình vô tội. Nếu bị tòa kết tội, Wade và James sẽ phải nộp mức phạt tượng trưng một euro mỗi người.

Tháng 3, HBO chiếu phim tài liệu Leaving Neverland, về các tin đồn Michael Jackson xâm hại tình dục trẻ em cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Trong phim, Wade Robson và James Safechuck kể trải nghiệm của họ khi sống cùng "vua nhạc Pop" ở điền trang Neverland (Mỹ). Qua lời hai người này, Michael Jacksons được khắc họa là kẻ bệnh hoạn, mưu mô, lạm dụng những đứa trẻ bằng cách lấy lòng tin của cha mẹ và ép chúng quan hệ tình dục ở nhiều nơi.

Leaving Neverland tiếp tục gây tranh cãi khi tung trailer Bộ phim "Leaving Neverland" của HBO phát hành hồi tháng 3.

Bộ phim tạo ra những ý kiến trái chiều về Michael Jackson. Nhiều công ty như Starbucks, Louis Vuitton xóa bỏ nội dung liên quan đến ông. Nhiều kênh radio của New Zealand, Canada, Hà Lan đồng loạt dừng phát nhạc của cố ca sĩ với lý do muốn tôn trọng ý kiến của thính giả. Đáp trả, gia đình Michael cung cấp bằng chứng nhằm khẳng định những lời buộc tội trong Leaving Neverland dối trá. Các nhóm người hâm mộ đứng lên bảo vệ và đòi trả lại sự trong sạch cho thần tượng. Họ thành lập tổ chức ban đầu chủ yếu là ở Anh, sau đó đã lan rộng ra Mỹ và khắp châu Âu, thực hiện các chiến dịch phản đối phim. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Will.I.Am, Madonna, Diana Ross bảo vệ đồng nghiệp quá cố.

Michael Jackson, sinh năm 1958, có 13 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, từng giành 13 giải Grammy, trong đó có giải "Thành tựu trọn đời". Ông giành giải AMAs cho "Nghệ sĩ của thế kỷ" và giải Bambi tôn vinh "Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ". Khi còn sống, Michael Jackson hai lần hầu tòa do cáo buộc ấu dâm. Năm 1993, danh ca tự dàn xếp vụ kiện. Năm 2005, ông được tuyên trắng án.

Đạt Phan (theo Reuters)