Fan kiếm hiệp thất vọng với kết phim 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký'

Nhiều khán giả cho rằng phim cải biên không hợp lý, kết thúc vội vã, sơ sài.

Sau gần hai tháng chiếu trên Internet, Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản 2019 kết thúc với nội dung Tạ Tốn đỡ tên cho Chu Chỉ Nhược, cứu nàng thoát chết, sau đó dặn nàng chăm sóc tốt cho Trương Vô Kỵ. Nhờ vậy, Chu Chỉ Nhược trút bỏ thù hận, trở lại là người lương thiện.

Trong nguyên tác của Kim Dung, Tạ Tốn (Kim Mao Sư Vương) là cha nuôi của Trương Vô Kỵ. Ông tự phế võ công, quy y cửa Phật, trở thành một cao tăng. Trên Weibo, nhiều người nhận xét cách cải biên này khiên cưỡng, quá ưu ái cho Chu Chỉ Nhược - người trước đó tàn sát dã man vì thù hận với Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ tìm thấy Triệu Mẫn Trương Vô Kỵ tìm thấy Triệu Mẫn ở cuối phim.

Đoạn kết dành cho đôi nhân vật chính Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cũng bị chê bai. Cuối phim, Minh Giáo qua mặt giáo chủ Trương Vô Kỵ, giết cha của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn tức giận, quyết định đoạn tuyệt Trương Vô Kỵ quay về Mông Cổ. Trương Vô Kỵ đi tìm Triệu Mẫn, hai người gặp nhau giữa thảo nguyên, ôm chầm lấy nhau. Đoạn phim bị chỉ trích dàn dựng sơ sài, vội vã vì ân oán giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghiêm trọng nhưng được hóa giải chỉ trong vài phút.

Không ít khán giả cho rằng phim "đầu voi đuôi chuột" vì những tập trước nhiều tình tiết ngôn tình về hai nhân vật chính song kết thúc hời hợt. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng với khán giả chưa đọc truyện Kim Dung, phim cải biên phù hợp thị hiếu giới trẻ.

Triệu Mẫn lụy tình, thiếu quyết đoán trong phiên bản 2019.

Tác phẩm do Tưởng Gia Tuấn đạo diễn, do Tăng Thuấn Hy, Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan, Châu Hải My... đóng chính. QQ nhận xét dàn diễn viên đẹp, bối cảnh hoành tráng song một số diễn viên chính thể hiện non nớt, cảnh hành động gây phản cảm vì lạm dụng quay chậm. Trên diễn đàn phim Douban, tác phẩm được chấm điểm 5,6 trên thang 10.

Như Anh