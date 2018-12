Ewan McGregor ly hôn vợ sau 22 năm chung sống

Vợ chồng Harvey Weinstein hoàn tất thủ tục ly hôn / Angelina Jolie dần ổn định, Brad Pitt vẫn chưa quen việc ly hôn

Theo TMZ, Ewan McGregor lấy lý do những khác biệt không thể hòa giải để chia tay với người vợ từng gắn bó với mình suốt 22 năm. Nam diễn viên cũng mong muốn được chia sẻ quyền nuôi ba trong số bốn con của hai vợ chồng: Jamyan (16 tuổi), Esther (15 tuổi) và Anouk (6 tuổi). Con gái lớn Clara (21 tuổi) hiện đã trưởng thành và sống riêng.

Vợ chồng Ewan McGregor chia tay sau khi Mary Elizabeth Winstead (phải) xuất hiện.

Cũng trong ngày 19/1, Eve Mavrakis (51 tuổi) có phản ứng tương tự. Cô nộp đơn ly hôn và muốn toàn quyền nuôi con, Ewan McGregor chỉ được thăm nom.

Trước đó, Ewan McGregor kín tiếng về chuyện chia tay Eve Mavrakis. Tháng 10/2017, diễn viên 46 tuổi bị bắt gặp hôn người đẹp Mary Elizabeth Winstead ở London, Anh. Tháng 11, đôi tình nhân nắm tay nhau đi chơi ở Hollywood.

Mary Elizabeth Winstead và Ewan McGregor nắm tay đi chơi cuối năm ngoái.

Trên Instagram của Eve Mavrakis, nhiều người hâm mộ chỉ trích Ewan McGregor vì hành động ngoại tình. Vợ cũ của anh - thiết kế sản xuất Eve Mavrakis - chỉ bình luận: “Tôi còn biết làm gì?”.

Ewan McGregor là diễn viên nổi tiếng người Scotland. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm đình đám ở Hollywood như Fargo, Beauty and the Beast, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith…

Minh Anh