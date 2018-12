Em trai ông chủ Playboy qua đời

Người mẫu Playboy đột tử ở tuổi 34 / Tạp chí Playboy ngừng phát hành ảnh nude

Hôm 8/4, tờ TMZ đăng tải thông tin Keith Hefner, em trai của ông chủ Playboy - Hugh Hefner - qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết chưa được thông báo. Keith Hefner chiến đấu với căn bệnh ung thư nhiều năm qua.

Hai anh em Hugh Hefner (trái) và Keith Hefner. Ảnh: WireImage.

Khi nghe tin buồn, diễn viên Kendra Wilkinson - đồng nghiệp cùng tham gia series phim truyền hình The Girls Next Door - chia sẻ ông là một người tuyệt vời và cô sẽ không bao giờ quên.

Công việc của Keith Hefner tại đế chế Playboy được cho là đào tạo và tuyển dụng các "cô thỏ" cho câu lạc bộ và tạp chí. Keith cũng từng tham gia các bộ phim như Fever Pitch (1985), series The Girls Next Door, Get Smart...

Minh Anh