Duy Uyên kỷ niệm 10 năm cưới

MỹCa sĩ Duy Uyên - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - có buổi tối lãng mạn bên chồng, kỷ niệm 10 năm kết hôn.

Ngày 7/3, cô cho biết: "Chúng tôi động viên nhau, vun đắp những thiếu sót của hai bên và cùng nhau vượt qua những khó khăn để tận hưởng những giây phút giản dị của gia đình". Trên trang cá nhân, ca sĩ viết: "Happy 10th year’s anniversary to us. I can't believe it and thanks for coming to my world and cheer up for many next 10 years my love (tạm dịch: Mừng 10 năm kết hôn. Em không thể tin vào điều này và cảm ơn vì anh đã đến bên em. Chúng ta cùng nhau đón 10 năm tiếp theo nữa nhé).

Duy Uyên kỷ niệm 10 năm kết hôn bên chồng, tối 7/3 tại một nhà hàng ở Los Angeles, California. Ảnh: Duy Uyên.

Ca sĩ cùng chồng chọn một nhà hàng ở tòa nhà cao nhất thành phố Los Angeles, California. Cả hai uống cocktail và ôn lại kỷ niệm, sau đó, lên sân thượng ngắm cảnh về đêm. Chồng tặng cô chiếc vòng tay Catier có tên gọi "Love bracelet" với ngụ ý về tình yêu.

Chồng của Duy Uyên tên Tường Huy, sinh sống ở Mỹ. Duy Uyên từng cho biết chồng cô hiền lành, ít nói, luôn vun vén cho gia đình. Nhưng nhờ sự động viên của ông xã, cô học tiếng Anh và Y khoa chuyên về siêu âm. Hiện cô làm biên tập viên tại một đài truyền hình bên cạnh công việc bán thời gian trong ngành y. Cả hai có một con gái tên Hailee Linh Đan Nguyễn (sáu tuổi).

Cỗ máy tình yêu - Thanh Ngọc Duy Uyên hát "Cỗ máy tình yêu" cùng Thanh Ngọc, Thúy Nga. Video: Youtube.

Duy Uyên sinh năm 1983. Sau khi Thanh Ngọc rời nhóm Mắt Ngọc (thành lập năm 1998), cô giữ vai trò trưởng nhóm. Nhóm hoạt động ổn định thêm sáu năm với đội hình gồm Duy Uyên, Thúy Nga và thành viên mới - Hoàng Oanh. Năm 2010, cô rời nhóm, sang Mỹ định cư và kết hôn.

Tâm Giao